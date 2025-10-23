Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Олейникова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Бразилии
WTA
23 октября 2025, 00:35 |
38
0

Олейникова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Бразилии

Александра в двух сетах переиграла аргентинку Хулию Риеру во втором круге соревнований

23 октября 2025, 00:35 |
38
0
Олейникова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Бразилии
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 во Флорианополисе, Бразилия.

Во втором раунде украинка в двух сетах оказалась сильнее Хулии Риеры (Аргентина, WTA 192) за 1 час и 44 минуты.

WTA 125 Флорианополис. Грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) [8] – Хулия Риера (Аргентина) – 6:4, 7:6 (7:5)

Александра провела первое очное противостояние против Риеры.

Олейникова в четвертый раз в сезоне (и карьере) вышла в четвертьфинал соревнований категории WTA 125. Александра поборется за третий полуфинал.

На старте Флорианополиса Олейникова разобралась с Луизиной Джованнини. Ее следующей соперницей будет четвертая сеяная Панна Удварди. Ранее Александра ни разу не играла против Панны.

По теме:
Александра Олейникова – Хулия Риера. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Олейникова разгромила соперницу на старте турнира WTA 125 в Бразилии
Украинки сыграют на турнирах WTA 125 в Бразилии и Италии. Известны пары
Хулия Риера WTA Флорианополис Александра Олейникова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Футбол | 22 октября 2025, 16:00 16
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну

Команда Костюка через две недели будет иметь не менее сложный выезд

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 22 октября 2025, 20:51 9
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Бокс | 22.10.2025, 15:32
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 07:05
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Футбол | 22.10.2025, 08:20
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42
Бокс
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
Федецкий назвал команду, которая его больше всего сейчас удивляет в Украине
21.10.2025, 00:28 1
Футбол
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
22.10.2025, 07:58 1
Футбол
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
22.10.2025, 00:40
Бокс
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем