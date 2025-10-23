Олейникова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Бразилии
Александра в двух сетах переиграла аргентинку Хулию Риеру во втором круге соревнований
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 во Флорианополисе, Бразилия.
Во втором раунде украинка в двух сетах оказалась сильнее Хулии Риеры (Аргентина, WTA 192) за 1 час и 44 минуты.
WTA 125 Флорианополис. Грунт, 1/8 финала
Александра Олейникова (Украина) [8] – Хулия Риера (Аргентина) – 6:4, 7:6 (7:5)
Александра провела первое очное противостояние против Риеры.
Олейникова в четвертый раз в сезоне (и карьере) вышла в четвертьфинал соревнований категории WTA 125. Александра поборется за третий полуфинал.
На старте Флорианополиса Олейникова разобралась с Луизиной Джованнини. Ее следующей соперницей будет четвертая сеяная Панна Удварди. Ранее Александра ни разу не играла против Панны.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Костюка через две недели будет иметь не менее сложный выезд
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua