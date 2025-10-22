Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ТУРАН: «План на игру? Особый подарок от меня вам. Но никому не говорите»
Лига конференций
22 октября 2025, 21:37 | Обновлено 22 октября 2025, 22:00
ТУРАН: «План на игру? Особый подарок от меня вам. Но никому не говорите»

Наставник Шахтера провел пресс-конференцию перед матчем Лиги конференций с Легией

ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран провел пресс-конференцию перед матчем второго тура Лиги конференций 2025/26 против варшавской Легии:

– Завтра нас ждет сложная игра, несмотря на то, что, кажется, мы здесь принимаем соперника. Мы ехали сюда 10 часов. Это важный соперник, и я считаю, что их место в турнирной таблице не отражает реальности. Это не совсем показательно, ведь по многим статистическим показателям в лиге они среди лучших. Мы испытываем большое уважение к этому сопернику, испытываем большое уважение к их футбольной культуре. Завтра будет действительно тяжелый матч, и я думаю, это прекрасная возможность испытать наших молодых игроков и увидеть их настоящий уровень.

– Мистер, какова кадровая ситуация в команде и как себя чувствует Олег Очеретько?

– Очеретько чувствует себя достаточно хорошо, он сегодня примет участие в тренировке. Однако, к сожалению, иногда мы не знаем, что может случиться во время поездки, и она может затянуться больше, чем мы ожидаем. Именно поэтому мне нужен каждый мой игрок, и я буду использовать всех.

– Известна ли вам ситуация вокруг главного тренера «Легии», который якобы хочет покинуть клуб? Каково ваше отношение к этой информации?

– В отношении соперника нас интересует только то, что он делает на поле. У них очень сильный главный тренер, которого мы очень уважаем, и он достиг больших успехов в своей карьере. Мы испытываем к ним большое уважение, поэтому сосредотачиваемся только на игре, как я уже сказал. Но, если завтра появятся какие-то новости, что-то новое, мы также будем готовы к этому на поле.

– «Шахтер» накануне совершил длительное путешествие в Краков. Как это может отразиться на физическом состоянии футболистов и сказаться на завтрашней игре?

– Мы никогда не прячемся за оправданиями, но играть в таких условиях также непросто. Мы должны это принять. Мы с нашим штабом проводим все необходимые научные исследования по усталости, травмам и прочему. Знаем, что происходит. Например, вчера у нас была короткая тренировка, у нас не было времени много работать тактически. После этого пообедали, а потом была поездка. Конечно, мы не знали, что она продлится так долго. Моя команда смогла прибыть в Краков только около 21-22 часов вчера. Играть в таких условиях трудно, но нам нужно идти дальше. Это необходимо, и нам нужен каждый. Например, после матча мы, возможно, приедем в пятницу утром или днем, и уже в воскресенье после обеда снова придется играть. Мои футболисты отдают максимум в таких обстоятельствах, никто не прячется за оправданиями, и я хочу поблагодарить их за это. Это касается не только нас, но и киевского «Динамо». Также в начале сезона так было с «Полесьем». Поэтому все спортсмены, которые сейчас выступают в Украине, выполняют огромную работу. Играть в таких условиях непросто, поездки могут занимать часы. Польская полиция, украинская полиция – они действительно помогают. Каждый делает все возможное, но мы должны принять, что спортсменам непросто выступать в таких условиях. Однако мы и наши игроки стараемся делать все возможное.

– Какую «Легию» вы ожидаете завтра увидеть на поле? Ожидаете завтра самый сильный состав «Легии» или рассчитываете на ротацию?

– Скажу честно, мы готовились к обоим сценариям. Не знаем, возможно, после поражения в чемпионате они попытаются отреагировать или же продолжат с той же философией, что и в первом матче. Независимо от этого, у «Легии» очень хороший состав, у них хорошие игроки. Неважно, какие 11 футболистов выйдут завтра, мы готовы к обоим вариантам, но, откровенно говоря, я также ожидаю определенных изменений в составе завтра.

– У вас завтра 20-й матч с начала сезона. Как считаете, хватит ли нынешнего состава, чтобы побеждать в трех турнирах до зимней паузы?

– Именно я принял эту ситуацию в начале. После 20 матчей я очень доволен. Считаю, что единственные 90 минут, которые мы проиграли, были с ЛНЗ. Это единственный поединок, который я могу принять как проигранный в плане нашей игры, по остальным матчам я очень доволен. Но, конечно, непросто потерять шестерых важных футболистов в начале сезона всего за два месяца. Это Алиссон, Эгиналду, Невертон, Кевин, Судаков, Траоре. Сложно, но мы не будем прятаться за оправданиями. Футбол – очень тактическая игра, но в конечном итоге все сводится к уличной игре, которая состоит из индивидуальных дуэлей. И иногда мои футболисты должны показать скорость, этот прыжок в своих действиях, потому что мы не можем играть идеально во всех 20 матчах. Мейреллиш не может забивать по два гола в каждом поединке. Изаки, Лукас – они также иногда будут играть плохо. Но я здесь, чтобы улучшать их игру, и они действительно прогрессируют. Поэтому я считаю, что наш состав способен выступать в трех турнирах, потому что мои футболисты будут продолжать расти.

– Какая команда находится в худшем положении? Потому что «Легия» проиграла два матча подряд, а «Шахтер» имеет поражение и ничью. Какая в худшем состоянии для завтрашней игры?

– По поводу «Легии» я не могу делать таких комментариев. Это их собственное мнение, что они находятся в плохом положении. Что касается нас – мы смотрим только в будущее. И с этой точки зрения я могу сказать только, что сейчас мы находимся в отличной ситуации. Потому что мы прогрессируем и повышаем уровень игры. Наше внимание не на результате, несмотря на то, что он нам нужен. Поэтому относительно нашей ситуации я не могу сказать «плохо», могу только сказать «отлично». Мы уже считаем Невертона, которому 20 лет, или Кауана Элиаса, которому 18, опытными игроками в этом составе. Если посмотреть на этот состав, возможно, я мог бы играть с ним в чемпионате до 20 лет. Поэтому мы учимся, но мы учимся жестко. Мы учимся в тяжелых матчах, но знаем, что делаем. И мы на правильном пути, даже если иногда не получаем результата. Например, против «Полесья» мы сделали 720 передач и 17 ударов. Это та игра, которую мы хотим видеть, и я считаю, что сейчас мы играем правильно.

– На чем вы делали акцент в тактической и физической подготовке к матчу и что говорили своим футболистам, объясняя план на игру?

– Обычно, если бы это спросил другой журналист, я бы не ответил, но специально для вас отвечу. «Легия» – одна из команд с наибольшим количеством подач в своей лиге. Они ставят своего шестого номера между центральными защитниками, фулбеков используют очень высоко. Они много подают, а игроки с противоположного фланга во время подач плотно заходят в штрафную площадь. Именно поэтому я объяснил своим игрокам важность перехода от зонной защиты к персональной. И это может быть такой себе особый подарок от меня вам. Но никому не говорите. Только между нами двумя.

Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
