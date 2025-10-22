Арда ТУРАН: «Против Легии будет реалистичный и жесткий бой»

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура основного этапа Лиги конференций 2025/26 против варшавской Легии:

«Завтра нас ждет тяжелый поединок. Хотя мы и являемся хозяевами, вчера ехали сюда почти десять часов. Мы будем играть против сильного соперника. Они отстают в лиге, но статистически они впереди. Их положение обманчиво. Мы очень уважаем их и их футбольную культуру. Завтра будет реалистичный и жесткий бой. Это отличный тест для моих молодых игроков, чтобы увидеть их уровень».

Шахтер и Легия проведут очное противостояние 23 октября на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву. В первом туре еврокубка горняки переиграли Абердин со счетом 3:2, а Легия уступила команде Самсунспор 0:1.

В таблице чемпионата Польши польский коллектив занимает девятое место с 15 очками по итогам 11 туров. Подопечные Турана идут на второй позиции в УПЛ 2025/26 с 18 пунктами (9 туров).