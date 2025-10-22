Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «Против Легии будет реалистичный и жесткий бой»
Лига конференций
22 октября 2025, 20:32 |
389
4

Арда ТУРАН: «Против Легии будет реалистичный и жесткий бой»

Наставник Шахтера поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги конференций

22 октября 2025, 20:32 |
389
4 Comments
Арда ТУРАН: «Против Легии будет реалистичный и жесткий бой»
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура основного этапа Лиги конференций 2025/26 против варшавской Легии:

«Завтра нас ждет тяжелый поединок. Хотя мы и являемся хозяевами, вчера ехали сюда почти десять часов. Мы будем играть против сильного соперника. Они отстают в лиге, но статистически они впереди. Их положение обманчиво. Мы очень уважаем их и их футбольную культуру. Завтра будет реалистичный и жесткий бой. Это отличный тест для моих молодых игроков, чтобы увидеть их уровень».

Шахтер и Легия проведут очное противостояние 23 октября на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву. В первом туре еврокубка горняки переиграли Абердин со счетом 3:2, а Легия уступила команде Самсунспор 0:1.

В таблице чемпионата Польши польский коллектив занимает девятое место с 15 очками по итогам 11 туров. Подопечные Турана идут на второй позиции в УПЛ 2025/26 с 18 пунктами (9 туров).

По теме:
Вратарь Динамо объяснил, почему клуб пропускает голы на последних минутах
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
Тренер Самсунспора предупредил Динамо перед игрой и вспомнил плохую серию
Легия Варшава Арда Туран Шахтер Донецк Шахтер - Легия Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Кума жены Зинченко опубликовала снимок с гулянки в честь ДР. Огонь
Футбол | 22 октября 2025, 15:37 21
ФОТО. Кума жены Зинченко опубликовала снимок с гулянки в честь ДР. Огонь
ФОТО. Кума жены Зинченко опубликовала снимок с гулянки в честь ДР. Огонь

Кристина Яремчук поделилась веселым снимком

ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
Футбол | 21 октября 2025, 23:55 25
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме

Парижский клуб не заметил сопротивления соперника в поединке третьего тура Лиги чемпионов

Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
ВИДЕО. Дубль Осимхена: как Галатасарай выиграл первый тайм у Буде-Глимта
Футбол | 22.10.2025, 20:44
ВИДЕО. Дубль Осимхена: как Галатасарай выиграл первый тайм у Буде-Глимта
ВИДЕО. Дубль Осимхена: как Галатасарай выиграл первый тайм у Буде-Глимта
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Футбол | 22.10.2025, 08:20
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AlexanderPidor
Найгіршому клубу України - бажаю завжди поразки! 😇 вперед Легія  🫠 Ще ненавиджу кляте ФК ОПЗЖ Суркіса
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
Легія - це не ЛНЗ,
так шо повинні виграти.
Тим більш шо Легія зараз бовтається в середині таблиці чемпу Польщі, 
а Шахтьор майже перший в УПЛ
 
Ответить
-1
Alexander Киев
Найкращому клубу України - бажаю завжди перемоги! 😇 вперед Шахтар 🫠
Ответить
-2
Популярные новости
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
В ВСУ отреагировали на заявления Алиева, что он с первых дней пошел служить
20.10.2025, 19:05 6
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти два тренера лучше Лобановского»
20.10.2025, 23:31 28
Футбол
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 135
Футбол
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
21.10.2025, 08:39 3
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем