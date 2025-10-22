Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну

Основная команда киевского «Динамо» так и не пробилась в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА, поэтому юношескому коллективу «бело-синих» среди игроков в возрасте до 19 лет под руководством Игоря Костюка снова придется прокладывать себе путь на так называемом Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА, поскольку в этой возрастной группе равных столичному коллективу в прошлом сезоне не было. Кто-то может сказать, что эта тропа короче основного этапа, однако есть одна важная особенность – формат плей-офф, где каждая стадия состоит из серии из двух матчей, поэтому права на ошибку фактически нет. Иначе – бесславный вылет.

И уже первый соперник «Динамо» был достаточно интересным и непростым для того, чтобы учитывать его – шведский клуб «Броммапойкарна», название которого на «взрослом» уровне, возможно, кто-то из болельщиков вообще услышал впервые в жизни, однако в плане подготовки юных футбольных кадров этот коллектив может поспорить со многими академиями мирового уровня. 260 команд в разных возрастных категориях насчитывает структура «красно-черных» – это вам не шутки!

Впрочем, массовость подготовки не всегда равна ее качеству. В случае с коллективом шведского специалиста турецкого происхождения Барана Чжошкуна это было заметно невооруженным глазом. Навязать высокий прессинг и борьбу за мяч – это пожалуйста, а вот что-то интересное и разнообразное предложить в атаке, то с этим у шведского коллектива были очень большие проблемы. Техничные игроки «Динамо» на фоне прямолинейных соперников выглядели как будто жители другой футбольной планеты.

В итоге киевляне и сами начали включать прессинг на чужой половине поля и ввязывались в борьбу. Правда, это ни к чему хорошему не привело. На 30 минуте встречи Редушко в технической зоне вступил в клинч против Эстергрена и зачем-то отмахнулся локтем по лицу сопернику. Это действие оставило команду Игоря Костюка в меньшинстве аж за целый час до завершения основного времени игры.

Однако то ли не поняли, какую синицу держали в руках, игроки «Броммапойкарны», то ли банально не знали, что с этим удалением в составе соперников делать, но вообще ничего интересного гости не могли предложить в атаке ни до завершения первого тайма, ни после перерыва еще очень долгое время. «Динамо» же, наоборот, еще более остро заиграло в атаке, и хотя успело упустить несколько классных моментов еще до перерыва, но своего все же добилось в конце компенсированного времени, когда подача Люсина со штрафного с левого фланга нашла голову Захарченко.

Второй тайм киевляне уже прогнозируемо построили на контратаках со своей стороны, хотя для этого нужно было сначала говорить об атаках соперников. А о чем говорить, когда те ничего не могли создать у ворот Суркиса? Тот едва ли не единственный момент шведов в конце компенсированного времени, когда голкипер откровенно спас «Динамо» от расстрела Красничи в центре штрафной, так и остался в памяти единственным реальным моментом для гостей. Зато у команды Костюка было еще несколько контратак, в которых нужно было ставить точку, но будем надеяться, что украинский коллектив это оставил на потом.

Ответный матч между шведской «Броммапойкарной» и киевским «Динамо» состоится 5 ноября.

Юношеская Лига УЕФА. Первый раунд. Первый матч.

«Динамо» Киев U-19 – «Броммапойкарна» U-19 - 1:0

Гол: Захарченко, 45+4

Предупреждение: Андрейко, 59 – Ярде, 87, Панимаш, 90+4

Удаление: Редушко, 30 (неспортивное поведение)

«Динамо» Киев U-19: Суркис – Дехтярь, Огородник, Захарченко, Губенко (Панимаш, 90+3) – Осипенко, Озимай (Иваськив, 84), Люсин – Редушко, Гродзинский (Федоренко, 72), Андрейко (Бекерский, 72).

«Броммапойкарна» U-19: Исакссон – Апига (Бергквалль, 58), Эльфстрем, Эстергрен (Бактеман, 72), Раск – Эврелль (Нариманов, 72), Ярде, Валюнд, Эль-Малла (Патансали, 72) – Красничи, Отоквефор (Шааф, 84).

Арбитр: Войцех Мыц (Люблин, Польша)

Стадион: «Сталь» (Сталева-Воля, Польша).

Удары (в створ) – 14 (8) : 6 (3)

Угловые – 4 : 5

Оффсайды – 1:0

ДИНАМО КИЕВ U-19 - БРОММАПОЙКАРНА U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C