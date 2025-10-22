Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Юношеская лига УЕФА
Динамо Киев U19
22.10.2025 14:00 – FT 1 : 0
Броммапойкарна U19
Молодежные турниры
22 октября 2025, 16:00 | Обновлено 22 октября 2025, 16:33
1474
5

Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну

Команда Костюка через две недели будет иметь не менее сложный выезд

5 Comments
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
ФК Динамо

Основная команда киевского «Динамо» так и не пробилась в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА, поэтому юношескому коллективу «бело-синих» среди игроков в возрасте до 19 лет под руководством Игоря Костюка снова придется прокладывать себе путь на так называемом Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА, поскольку в этой возрастной группе равных столичному коллективу в прошлом сезоне не было. Кто-то может сказать, что эта тропа короче основного этапа, однако есть одна важная особенность – формат плей-офф, где каждая стадия состоит из серии из двух матчей, поэтому права на ошибку фактически нет. Иначе – бесславный вылет.

И уже первый соперник «Динамо» был достаточно интересным и непростым для того, чтобы учитывать его – шведский клуб «Броммапойкарна», название которого на «взрослом» уровне, возможно, кто-то из болельщиков вообще услышал впервые в жизни, однако в плане подготовки юных футбольных кадров этот коллектив может поспорить со многими академиями мирового уровня. 260 команд в разных возрастных категориях насчитывает структура «красно-черных» – это вам не шутки!

Впрочем, массовость подготовки не всегда равна ее качеству. В случае с коллективом шведского специалиста турецкого происхождения Барана Чжошкуна это было заметно невооруженным глазом. Навязать высокий прессинг и борьбу за мяч – это пожалуйста, а вот что-то интересное и разнообразное предложить в атаке, то с этим у шведского коллектива были очень большие проблемы. Техничные игроки «Динамо» на фоне прямолинейных соперников выглядели как будто жители другой футбольной планеты.

В итоге киевляне и сами начали включать прессинг на чужой половине поля и ввязывались в борьбу. Правда, это ни к чему хорошему не привело. На 30 минуте встречи Редушко в технической зоне вступил в клинч против Эстергрена и зачем-то отмахнулся локтем по лицу сопернику. Это действие оставило команду Игоря Костюка в меньшинстве аж за целый час до завершения основного времени игры.

Однако то ли не поняли, какую синицу держали в руках, игроки «Броммапойкарны», то ли банально не знали, что с этим удалением в составе соперников делать, но вообще ничего интересного гости не могли предложить в атаке ни до завершения первого тайма, ни после перерыва еще очень долгое время. «Динамо» же, наоборот, еще более остро заиграло в атаке, и хотя успело упустить несколько классных моментов еще до перерыва, но своего все же добилось в конце компенсированного времени, когда подача Люсина со штрафного с левого фланга нашла голову Захарченко.

Второй тайм киевляне уже прогнозируемо построили на контратаках со своей стороны, хотя для этого нужно было сначала говорить об атаках соперников. А о чем говорить, когда те ничего не могли создать у ворот Суркиса? Тот едва ли не единственный момент шведов в конце компенсированного времени, когда голкипер откровенно спас «Динамо» от расстрела Красничи в центре штрафной, так и остался в памяти единственным реальным моментом для гостей. Зато у команды Костюка было еще несколько контратак, в которых нужно было ставить точку, но будем надеяться, что украинский коллектив это оставил на потом.

Ответный матч между шведской «Броммапойкарной» и киевским «Динамо» состоится 5 ноября.

Юношеская Лига УЕФА. Первый раунд. Первый матч.

«Динамо» Киев U-19 – «Броммапойкарна» U-19 - 1:0

Гол: Захарченко, 45+4

Предупреждение: Андрейко, 59 – Ярде, 87, Панимаш, 90+4

Удаление: Редушко, 30 (неспортивное поведение)

«Динамо» Киев U-19: Суркис – Дехтярь, Огородник, Захарченко, Губенко (Панимаш, 90+3) – Осипенко, Озимай (Иваськив, 84), Люсин – Редушко, Гродзинский (Федоренко, 72), Андрейко (Бекерский, 72).

«Броммапойкарна» U-19: Исакссон – Апига (Бергквалль, 58), Эльфстрем, Эстергрен (Бактеман, 72), Раск – Эврелль (Нариманов, 72), Ярде, Валюнд, Эль-Малла (Патансали, 72) – Красничи, Отоквефор (Шааф, 84).

Арбитр: Войцех Мыц (Люблин, Польша)

Стадион: «Сталь» (Сталева-Воля, Польша).

Удары (в створ) – 14 (8) : 6 (3)
Угловые – 4 : 5
Оффсайды – 1:0

ДИНАМО КИЕВ U-19 - БРОММАПОЙКАРНА U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

Динамо Киев Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Броммапойкарна Броммапойкарна U-19 отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
Добре, що виграли матч 
Але так не можна підводити всю команду на 30 хвилині матчу, залишаючи її в меншості.
Упевнений, що виграли б набагато з кращим рахунком, граючи в рівних складах.
Ответить
+4
DK2025
Молодцы!
Ответить
+4
Крутий
Я не дивився матч,але якщо весь тайм грали в меншості і виграли то вже непогано
Ответить
+2
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🎉🎉Поздравляем! И желаем победы завтра и вашей взрослой команде! 😊
Ответить
+2
kadaad .
Редушко нужно прописать по полной!!!
Ответить
+1
