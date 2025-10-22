Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев U-19 – Броммапойкарна U-19. Текстовая трансляция матча
Молодежные турниры
22 октября 2025, 03:38
38
0

Динамо Киев U-19 – Броммапойкарна U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка первого раунда Юношеской лиги УЕФА

22 октября 2025, 03:38
38
0
Динамо Киев U-19 – Броммапойкарна U-19. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо

В среду, 22-го октября, состоится первый поединок первого раунда Юношеской лиги УЕФА, в котором сразятся «Динамо» Киев U-19 и шведский «Броммапойкарна» U-19. Матч пройдет в Сталевой-Воле, на поле стадиона «Сталь», начало в 14:00.

«Взрослая» команда киевлян в статусе чемпиона УПЛ не пробилась в Лигу чемпионов УЕФА, а вот коллектив Игоря Костюка в аналогичном статусе в юношеском футболе получила шанс на выступление в данном турнире в сетке «Пути победителей лиг». И уже первый соперник обещает быть очень серьезным – о достижениях основной команды «Броммапойкарна» многие могут и не знать, но вот что касается академии этого клуба, то это очень серьезная структура. Тренер «Динамо», например, считает, что крупнейшая в Европе – аж 260 команд! Будет интересно посмотреть на продукт.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев U-19 – «Броммапойкарна» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Динамо Киев Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Броммапойкарна текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
