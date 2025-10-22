Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван стартовый состав Динамо U-19 на игру против шведского клуба в ЮЛУ
Юношеская лига УЕФА
Динамо Киев U19
22.10.2025 14:00 - : -
Броммапойкарна U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
22 октября 2025, 13:23 | Обновлено 22 октября 2025, 13:38
Назван стартовый состав Динамо U-19 на игру против шведского клуба в ЮЛУ

Игорь Костюк определил 11 основных игроков на матч с клубом Броммапойкарна

ФК Динамо U-19

Назван стартовый состав киевского Динамо U-19 на первый поединок 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником является шведский клуб Броммапойкарна U-19. Первый матч – домашний для столичного клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет 22 октября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь. Ответный матч состоится 5 ноября на арене соперника из Швеции.

Победитель этой пары в 3-м раунде встретится с лучшим в противостоянии между шотландским Хибернианом и косовским клубом 2 Коррику.

Коуч юниорской команды Динамо Игорь Костюк определил 11 основных игроков на матч со шведским клубом.

Стартовый состав Динамо U-19 на игру против шведского клуба в ЮЛУ

По теме:
РЫБАК: «Соперник Динамо – непростая команда. Высокие и фактурные парни»
ГУБЕНКО: «Динамо технически и тактически готово к сопернику из Швеции»
ВИДЕО. Как Динамо U-19 готовилось к поединку ЮЛУ со шведским клубом
Динамо Киев Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Броммапойкарна Игорь Костюк стартовые составы Броммапойкарна U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
