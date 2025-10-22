Назван стартовый состав Динамо U-19 на игру против шведского клуба в ЮЛУ

Назван стартовый состав киевского Динамо U-19 на первый поединок 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником является шведский клуб Броммапойкарна U-19. Первый матч – домашний для столичного клуба.

Игра пройдет 22 октября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь. Ответный матч состоится 5 ноября на арене соперника из Швеции.

Победитель этой пары в 3-м раунде встретится с лучшим в противостоянии между шотландским Хибернианом и косовским клубом 2 Коррику.

Коуч юниорской команды Динамо Игорь Костюк определил 11 основных игроков на матч со шведским клубом.

Стартовый состав Динамо U-19 на игру против шведского клуба в ЮЛУ