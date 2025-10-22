ВИДЕО. Как Динамо U-19 готовилось к поединку ЮЛУ со шведским клубом

Динамовская команда U-19 провела подготовку к первому матчу 2-го раунда «Пути чемпионов» Юношеской лиги УЕФА сезона 2025/2026 против шведского клуба «Броммапойкарна». Игра состоится в среду, 22 октября, в польском городке Сталева Воля.

«Белo-синие» прибыли на место проведения поединка в понедельник, 20 октября, пообедали, отдохнули и провели две тренировки на тренировочном поле возле стадиона Stal Stalowa Wola Stadium. Подопечные Игоря Костюка сначала восстановились после дороги, провели работу с мячом, отрабатывали завершение атак и удары по воротам. А на следующий день уделили больше времени моделированию тактических моментов, контролю мяча и выполнили другие интересные упражнения.

Команда находится в хорошем настроении, положительных эмоций добавило и то, что один из игроков команды – Константин Губенко – отмечал день рождения: именинника в раздевалке поздравила вся команда, а на поле перед началом тренировки устроила «живой коридор». По наблюдению старшего тренера команды Игоря Костюка, все ребята тренируются с большим желанием и не нуждаются в дополнительной мотивации.

С командой в Сталеву Волю прибыли пятеро игроков 2006 года рождения. По регламенту, в заявку на матч попадут трое из них. В целом все футболисты здоровы и готовы принять участие в матче. Матч «Динамо» – «Броммапойкарна» пройдет на стадионе Stal Stalowa Wola Stadium 22 октября в 14:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Подготовка Динамо Киев U-19 к матчам Юношеской лиги УЕФА

ФОТО. Подготовка Динамо Киев U-19 к матчам Юношеской лиги УЕФА