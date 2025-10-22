Киевское Динамо проводит первый поединок 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником является шведский клуб «Броммапойкарна». Первый матч – домашний для столичного клуба.

Игра пройдет 22 октября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь.

Ответный матч состоится 5 ноября на арене соперника из Швеции.

Победитель этой пары в 3-м раунде встретится с лучшим в противостоянии между шотландским Хибернианом и косовским клубом 2 Коррика.

Юношеская лига УЕФА 2025/26. Путь чемпионов. 2-й раунд

Динамо Киев U-19 – Броммапойкарна U-19. Смотреть онлайн LIVE

ВИДЕО. Подготовка Динамо Киев U-19 к матчам Юношеской лиги УЕФА