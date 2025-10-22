Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо Киев U-19 – Броммапойкарна U-19. Смотреть онлайн LIVE
Молодежные турниры
22 октября 2025, 06:53 | Обновлено 22 октября 2025, 07:06
Динамо Киев U-19 – Броммапойкарна U-19. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 22 октября в 14:00 первый матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА

ФК Динамо Киев

Киевское Динамо проводит первый поединок 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником является шведский клуб «Броммапойкарна». Первый матч – домашний для столичного клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет 22 октября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь.

Ответный матч состоится 5 ноября на арене соперника из Швеции.

Победитель этой пары в 3-м раунде встретится с лучшим в противостоянии между шотландским Хибернианом и косовским клубом 2 Коррика.

Юношеская лига УЕФА 2025/26. Путь чемпионов. 2-й раунд

Динамо Киев U-19 – Броммапойкарна U-19. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплеер будет добавлен перед началом матча.

ВИДЕО. Подготовка Динамо Киев U-19 к матчам Юношеской лиги УЕФА

Динамо Киев Броммапойкарна Юношеская лига УЕФА Динамо Киев U-19 смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
