Динамо Киев U-19 – Броммапойкарна U-19. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 22 октября в 14:00 первый матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА
Киевское Динамо проводит первый поединок 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.
Соперником является шведский клуб «Броммапойкарна». Первый матч – домашний для столичного клуба.
Игра пройдет 22 октября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь.
Ответный матч состоится 5 ноября на арене соперника из Швеции.
Победитель этой пары в 3-м раунде встретится с лучшим в противостоянии между шотландским Хибернианом и косовским клубом 2 Коррика.
Юношеская лига УЕФА 2025/26. Путь чемпионов. 2-й раунд
ВИДЕО. Подготовка Динамо Киев U-19 к матчам Юношеской лиги УЕФА
