  Динамо U-19 – Броммапойкарна U-19 – 1:0. Победа в меньшинстве. Видео гола
Юношеская лига УЕФА
Динамо Киев U19
22.10.2025 14:00 – FT 1 : 0
Броммапойкарна U19
Молодежные турниры
22 октября 2025, 16:03 | Обновлено 22 октября 2025, 16:05
Динамо U-19 – Броммапойкарна U-19 – 1:0. Победа в меньшинстве. Видео гола

Смотрите видеообзор первого матча 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА

Динамо U-19 – Броммапойкарна U-19 – 1:0. Победа в меньшинстве. Видео гола
ФК Динамо U-19

Киевское Динамо U-19 в меньшинстве выиграло первый поединок 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником была шведская команда Броммапойкарна U-19. Игра прошла 22 октября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол забил Владислав Захарченко на 45+4 минуте. При этом киевляне играли в меньшинстве с 30-й минуты, когда был удален Богдан Редушко.

Ответный матч состоится 5 ноября на арене соперника из Швеции.

Победитель этой пары в 3-м раунде встретится с лучшим в противостоянии между шотландским Хибернианом и косовским клубом 2 Коррику.

🏆 Юношеская лига УЕФА

2-й раунд, 22 октября 2025. Первый матч

Динамо Киев U-19 (Украина) – Броммапойкарна U-19 (Швеция) – 1:0

Гол: Владислав Захарченко, 45+4

Удаление: Богдан Редушко, 30

Видео гола и обзор матча

Інфографіка

Динамо Киев Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Броммапойкарна Броммапойкарна U-19 Владислав Захарченко Богдан Редушко удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
