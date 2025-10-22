Динамо Киев U19

Киевское Динамо U-19 в меньшинстве выиграло первый поединок 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

Соперником была шведская команда Броммапойкарна U-19. Игра прошла 22 октября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол забил Владислав Захарченко на 45+4 минуте. При этом киевляне играли в меньшинстве с 30-й минуты, когда был удален Богдан Редушко.

Ответный матч состоится 5 ноября на арене соперника из Швеции.

Победитель этой пары в 3-м раунде встретится с лучшим в противостоянии между шотландским Хибернианом и косовским клубом 2 Коррику.

🏆 Юношеская лига УЕФА

2-й раунд, 22 октября 2025. Первый матч

Динамо Киев U-19 (Украина) – Броммапойкарна U-19 (Швеция) – 1:0

Гол: Владислав Захарченко, 45+4

Удаление: Богдан Редушко, 30

Видео гола и обзор матча

Інфографіка