Динамо Киев U19

Динамо U-19 – Броммапойкарна U-19 – 1:0. Победа в меньшинстве. Видео гола
Смотрите видеообзор первого матча 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА
Киевское Динамо U-19 в меньшинстве выиграло первый поединок 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2025/26.
Соперником была шведская команда Броммапойкарна U-19. Игра прошла 22 октября в 14:00 в польском городе Сталева Воля на местном стадионе Сталь.
Единственный в матче гол забил Владислав Захарченко на 45+4 минуте. При этом киевляне играли в меньшинстве с 30-й минуты, когда был удален Богдан Редушко.
Ответный матч состоится 5 ноября на арене соперника из Швеции.
Победитель этой пары в 3-м раунде встретится с лучшим в противостоянии между шотландским Хибернианом и косовским клубом 2 Коррику.
🏆 Юношеская лига УЕФА
2-й раунд, 22 октября 2025. Первый матч
Динамо Киев U-19 (Украина) – Броммапойкарна U-19 (Швеция) – 1:0
Гол: Владислав Захарченко, 45+4
Удаление: Богдан Редушко, 30
Видео гола и обзор матча
