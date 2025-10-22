Голы Кейна и Джексона. Бавария уничтожила Брюгге в матче Лиги чемпионов

Мюнхенская Бавария разгромила бельгийский Брюгге в матче третьего тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча состоялась на стадионе Альянц Арена и завершилась со счетом 4:0 в пользу немецкой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Еще в первом тайме подопечные Венсана Компани отгрузили соперникам три гола. Отличились Леннарт Карль, Гарри Кейн и Луис Диас.

Для Карля это был дебют в старте Баварии в главном еврокубке – он оформил свой первый мяч в ЛЧ спустя пять минут. А Кейн положил 20-й гол в футболке Баварии в этом сезоне, забив в 10 поединке подряд.

Во второй 45-минуте окончательный счет встречи установил Николас Джексон, который на 69-й заменил Гарри.

Бавария выиграла третий матч в ЛЧ 2025/26 и идет на втором месте с девятью очками. Брюгге проиграл второй поединок и имеет в активе три пункта.

Лига чемпионов 2025/26. 3-й тур, 22 октября

Бавария (Германия) – Брюгге (Бельгия) – 4:0

Голы: Карл, 5, Кейн, 14, Диас, 34, Джексон, 79

Бавария: Мануэль Нойер, Рафаэль Геррейру (Том Бишоф, 69), Йосуа Киммих, Дайот Упамекано (Ким Мин Джэ, 81), Джонатан Тах, Майкл Олисе, Конрад Лаймер, Александар Павлович, Леннарт Карл (Леон Горетцка, 69), Луис Диас (Уиздом Майк, 81), Гарри Кейн (Николас Джексон, 69)

Брюгге: Нордин Яккерс, Бьорн Мейер, Хоэль Ордоньес, Брэндон Мехеле, Кирьяни Саббе (Уго Сике, 46), Линнт Аудор (Сиссе Сандра, 66), Александар Станкович, Ханс Ванакен, Христос Дзолис (Мамаду Диакон, 80), Николо Трезольди (Ромео Вермант, 66), Карлос Боргес (Йорне Спилерс, 46)

Предупреждения: Ким Мин Джэ (90+1)

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine