Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бавария – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 2025/26
Лига Чемпионов
Бавария
22.10.2025 22:00 - : -
Брюгге
Лига чемпионов
22 октября 2025, 13:35 | Обновлено 22 октября 2025, 14:15
Бавария – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 2025/26

Поединок состоится 22 октября и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября на Альянц-Арене пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Бавария встретится с Брюгге. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бавария

Команда в прошлом сезоне сумела в очень убедительном стиле вернуть себе серебряную салатницу. Вот только в остальных турнирах она не преуспела. Как для года без трофеев, и одновременно дебюта на новом уровне Компани как тренера, ранее не работавшего с грандами, общие итоги 2024/2025 были восприняты как удовлетворительные, даже хорошие. Но очевидно, что амбициозный проект хочет большего. Пока что, после паузы, Кейн и компания впечатляют: выиграли Суперкубок и, после победы на выходных над Боруссией Дортмунд, де-факто убили интригу в Бундеслиге.

Хороши немцы и в Лиге чемпионов. Сначала они блестяще воспользовались ошибками Челси, обыграв того 3:1. Потом Пафосу и вовсе забили пять раз, правда, все-таки Нойер пропустил однажды от новичка из Кипра.

Брюгге

Клуб в последние годы в целом доминировал в бельгийском футболе. Правда, в 2024/2025 гонка была проиграна Роял Юниону. У него, правда, взяли реванш еще в середине лета, в формате Суперкубка страны. Правда, в рамках Про Лиги пока что отстают от конкурента на три очка - 23 против 26.

Зато в Лиге чемпионов подопечные Ники Хейена смотрелись очень достойно в квалификации. Что с Ред Булл Зальцбург, что с Рейнджерс были только победы. Более того, в стартовом туре основного раунда разгромили Монако 4:1 - тот, правда, с приключениями добирались до Бельгии, да и были на грани смены наставника. Потом, открыв счет в Бергамо, в итоге сдулись в концовке, и в итоге и вовсе проиграли 1:2.

Статистика личных встреч

Клубы играли ровно двадцать лет назад, в 2005 году. Тогда в Мюнхене немцы выиграли 1:0, но на выезде ограничились ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут реальной борьбы от такой пары. Тут Кейн и компания должны на своем поле уверенно подтвердить превосходство в классе, выиграв с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,60).

Фора Баварии (-1.5) 1.60
Бавария Брюгге Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
