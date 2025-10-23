Германия23 октября 2025, 14:03 | Обновлено 23 октября 2025, 14:11
Бавария – Брюгге – 4:0. Уничтожение от Бундесмашины. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Немецкая Бавария дома разгромила бельгийский Брюгге со счетом 4:0.
Голы у Бундесмашины забили Леннарт Карль, Гарри Кейн, Луис Диас, Николас Джексон.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
3-й тур. 22 октября
22.10. 22:00. Бавария (Германия) – Брюгге (Бельгия) – 4:0
Голы: Карль, 5, Кейн, 14, Диас, 34, Джексон, 79
Видео голов и обзор матча
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Бавария).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария), асcист Конрад Лаймер.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Конрад Лаймер.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Леннарт Карл (Бавария).
