  Бавария – Брюгге – 4:0. Уничтожение от Бундесмашины. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Бавария
22.10.2025 22:00 – FT 4 : 0
Брюгге
Германия
23 октября 2025, 14:03 | Обновлено 23 октября 2025, 14:11
Бавария – Брюгге – 4:0. Уничтожение от Бундесмашины. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

Бавария – Брюгге – 4:0. Уничтожение от Бундесмашины. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Немецкая Бавария дома разгромила бельгийский Брюгге со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у Бундесмашины забили Леннарт Карль, Гарри Кейн, Луис Диас, Николас Джексон.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

3-й тур. 22 октября

22.10. 22:00. Бавария (Германия) – Брюгге (Бельгия) – 4:0

Голы: Карль, 5, Кейн, 14, Диас, 34, Джексон, 79

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Бавария).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария), асcист Конрад Лаймер.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Конрад Лаймер.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Леннарт Карл (Бавария).
ВИДЕО. Мусиала вернулся к тренировкам после ужасной травмы
Челси – Аякс – 5:1. Синие устроили фейерверк в ЛЧ. Видео голов и обзор
Монако – Тоттенхэм – 0:0. Боевая ничья в ЛЧ. Видеообзор матча
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
