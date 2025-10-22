Феноменальный старт сезона. Кейн превзошел показатели Месси и Роналду
Гарри отличился очередным голом в матче Лиги чемпионов Бавария – Брюгге
Английский форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн превзошел достижения легендарных Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Кейн отличился очередным голом за немецкую команду в матче третьего тура Лиги чемпионов 2025/26 против бельгийского Брюгге – для Гарри это уже 20-й забитый мяч в футболке Баварии в сезоне 2025/26.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гарри достиг такой отметки за 12 поединков. Лионель Месси и Криштиану Роналду никогда не забивали 20 голов в начале сезона за такое количество матчей. Рекорд аргентинца – 17 игры, португальца – 13 встреч.
Если учитывать и матчи за сборную Англии, то у Кейна уже 23 гола в этой кампании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гол Джуда Беллингема принёс победу «сливочным»
Тренер дал пресс-конференцию накануне поединка еврокубка