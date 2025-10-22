Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Феноменальный старт сезона. Кейн превзошел показатели Месси и Роналду
Лига чемпионов
22 октября 2025, 23:29 |
Феноменальный старт сезона. Кейн превзошел показатели Месси и Роналду

Гарри отличился очередным голом в матче Лиги чемпионов Бавария – Брюгге

22 октября 2025, 23:29 |
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн превзошел достижения легендарных Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Кейн отличился очередным голом за немецкую команду в матче третьего тура Лиги чемпионов 2025/26 против бельгийского Брюгге – для Гарри это уже 20-й забитый мяч в футболке Баварии в сезоне 2025/26.

Гарри достиг такой отметки за 12 поединков. Лионель Месси и Криштиану Роналду никогда не забивали 20 голов в начале сезона за такое количество матчей. Рекорд аргентинца – 17 игры, португальца – 13 встреч.

Если учитывать и матчи за сборную Англии, то у Кейна уже 23 гола в этой кампании.

Гарри Кейн Бавария Брюгге Лига чемпионов рекорд Лионель Месси Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
