Феноменальный старт сезона. Кейн превзошел показатели Месси и Роналду

Английский форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн превзошел достижения легендарных Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Кейн отличился очередным голом за немецкую команду в матче третьего тура Лиги чемпионов 2025/26 против бельгийского Брюгге – для Гарри это уже 20-й забитый мяч в футболке Баварии в сезоне 2025/26.

Гарри достиг такой отметки за 12 поединков. Лионель Месси и Криштиану Роналду никогда не забивали 20 голов в начале сезона за такое количество матчей. Рекорд аргентинца – 17 игры, португальца – 13 встреч.

Если учитывать и матчи за сборную Англии, то у Кейна уже 23 гола в этой кампании.