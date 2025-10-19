Сенсационный лидер УПЛ, Зинченко без тренера, шоу Синнера и Алькараса

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 18 октября.

1А. Новый лидер УПЛ. Кривбасс удержал победу над Рух

Команда Федика чуть не спасла ничью на последних минутах

1B. Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо

Подопечные Александра Шовковского в пятый раз подряд теряют очки в УПЛ

1С. Нулевая ничья в Киеве. Полесья и Шахтер не смогли обнаружить более сильного

«Волки» продолжают свою беспроигрышную серию против Шахтера

1D. Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо

9-й тур Украинской Премьер-лиги продлится до понедельника, 20 октября

2. Франция U20 осталась без медалей. Бронза молодежного ЧМ – в Колумбии U20

Единственный гол уже на 2-й минуте забил Оскар Пере

3. Неудача и гол Роналду. Аль-Наср продолжает всех уничтожать в чемпионате

На этот раз желтые разбили «Аль-Фатех»

4. ОФИЦИАЛЬНО. У Зинченко снова будет новый тренер в АПЛ

​​​Ноттингем Форест уволил Постекоглу

5. Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко

Андрей Шахов отстранен от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо»

6. Яркая победа и 12 шайб. Кременчуг выиграл матч Континентального кубка

​​​ Вторая победа команды в группе

7. «Дискриминация». CAS впервые принял сторону спортсменов из рф и беларуси

CAS частично удовлетворил апелляцию ФНТР против ETTU

8. Умер бывший игрок сборной Украины. Ему было всего 35 лет

​​​​Денис Носков преждевременно ушел из жизни

9А Проиграл тай-брейк и отдал бронзу. Джокович не завершил матч против Фритца

​​​Сербский теннисист уступил американцу в поединке за третье место в Эр-Рияде

9B Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса

Финальный матч Six Kings Slam завершился в двух сетах в пользу