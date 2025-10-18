Неудача и гол Роналду. Аль-Наср продолжает всех уничтожать в чемпионате

Сегодня, 18 октября, состоялись матчи 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Победную серию продолжил «Аль-Наср», который выиграл пятый матч подряд на старте чемпионата, разгромив «Аль-Фатех» со счетом 5:1. Криштиану Роналду удалось забить на 60-й минуте, а минутой ранее он не реализовал пенальти. Хет-трик в матче оформил Жоау Феликс, который с 8 голами возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата.

Действующий чемпион лиги «Аль-Хиляль» благодаря дублю Дарвина Нуньеса разгромил «Аль-Иттифак» со счетом 5:0.

«Аль-Наср» с 15 очками лидирует в чемпионате, у «Аль-Хиляля» второе место и 11 пунктов.

Чемпионат Саудовской Аравии. 18 октября, 5-й тур.

Аль-Эттифак – Аль-Хиляль – 0:5

Голы: Маркос Леонардо, 23, 55, Нуньес, 39, 74, Р. Невеш, 48 (пен.)

Аль-Ахдуд – Аль-Хазем – 1:2

Голы: Хавсави, 33 – Аль-Абаши, 20, Аль-Нахли, 40

Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1

Голы: Феликс, 13, 68, 79, Роналду, 61, Коман, 75 – Бендебка, 54