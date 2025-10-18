Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неудача и гол Роналду. Аль-Наср продолжает всех уничтожать в чемпионате
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
18.10.2025 21:00 – FT 5 : 1
Аль-Фатех
Саудовская Аравия
18 октября 2025, 23:07 |
629
0

На этот раз желтые разгромили «Аль-Фатех»

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, 18 октября, состоялись матчи 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Победную серию продолжил «Аль-Наср», который выиграл пятый матч подряд на старте чемпионата, разгромив «Аль-Фатех» со счетом 5:1. Криштиану Роналду удалось забить на 60-й минуте, а минутой ранее он не реализовал пенальти. Хет-трик в матче оформил Жоау Феликс, который с 8 голами возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Действующий чемпион лиги «Аль-Хиляль» благодаря дублю Дарвина Нуньеса разгромил «Аль-Иттифак» со счетом 5:0.

«Аль-Наср» с 15 очками лидирует в чемпионате, у «Аль-Хиляля» второе место и 11 пунктов.

Чемпионат Саудовской Аравии. 18 октября, 5-й тур.

Аль-Эттифак – Аль-Хиляль – 0:5

Голы: Маркос Леонардо, 23, 55, Нуньес, 39, 74, Р. Невеш, 48 (пен.)

Аль-Ахдуд – Аль-Хазем – 1:2

Голы: Хавсави, 33 – Аль-Абаши, 20, Аль-Нахли, 40

Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1

Голы: Феликс, 13, 68, 79, Роналду, 61, Коман, 75 – Бендебка, 54

По теме:
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти, но через минуту оформил гол-шедевр
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала огромную грудь. Огонь
ФОТО. Криштиану Роналду в 40 лет поражает физической формой
Аль-Фатех Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Дарвин Нуньес Аль-Иттифак Аль-Ахдуд Аль-Хазем чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Жоау Феликс
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
