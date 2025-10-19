Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
18.10.2025 21:00 – FT 5 : 1
Аль-Фатех
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
19 октября 2025, 10:14 | Обновлено 19 октября 2025, 10:17
431
0

Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии

19 октября 2025, 10:14 | Обновлено 19 октября 2025, 10:17
431
0
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября на арене «King Saud University Stadium» в Эр-Рияде состоялся матч пятого тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Фатех».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля, в составе которых выступают звездные футболисты, разобрали «Аль-Фатех» по деталям, отправив в ворота соперника пять мячей.

Автором хет-трика в матче стал португалец Жоау Феликс, который разрушил мечты соперника о возможном камбэке.

Не обошлось и без гола от Криштиану Роналду. Легендарный футболист сначала не реализовал пенальти, однако вскоре забил дальним ударом, продемонстрировав высокий уровень техники.

Чемпионат Саудовской Аравии. 5-й тур, 18 октября

«Аль-Наср» – «Аль-Фатех» – 5:1

Голы: Феликс, 13, 68, 79, Роналду, 61, Коман, 75 – Бендебка, 54

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Анжело Габриэл.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Криштиану Роналду.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Садио Мане.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Софьян Бендебка (Аль-Фатех).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Садио Мане.
По теме:
Роналду мотивирующе прокомментировал свой яркий гол и победу Аль-Насра
6 шайб Вегаса, поражения Флориды и Эдмонтона, успехи Колорадо и Питтсбурга
ФОТО. Криштиану Роналду подписался на известного блогера
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор Жоау Феликс Кингсли Коман
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Футбол | 18 октября 2025, 17:27 83
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо

Подопечные Александра Шовковского в пятый раз подряд теряют очки в УПЛ

Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение
Футбол | 19 октября 2025, 08:15 2
Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение
Эпицентр готов уволить Нагорняка. Насколько логично такое решение

Вроде после 7 поражений в 8 матчах задуматься об этом и пора, но не все так просто…

Защитник Полесья: «Шахтер – классная команда, но всегда хочется большего»
Футбол | 19.10.2025, 08:28
Защитник Полесья: «Шахтер – классная команда, но всегда хочется большего»
Защитник Полесья: «Шахтер – классная команда, но всегда хочется большего»
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Футбол | 18.10.2025, 18:49
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 18.10.2025, 18:31
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 2
Бокс
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
18.10.2025, 06:44 1
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01
Теннис
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
17.10.2025, 08:22 16
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем