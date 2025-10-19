Аль-Наср Эр-Рияд

18 октября на арене «King Saud University Stadium» в Эр-Рияде состоялся матч пятого тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Фатех».

Хозяева поля, в составе которых выступают звездные футболисты, разобрали «Аль-Фатех» по деталям, отправив в ворота соперника пять мячей.

Автором хет-трика в матче стал португалец Жоау Феликс, который разрушил мечты соперника о возможном камбэке.

Не обошлось и без гола от Криштиану Роналду. Легендарный футболист сначала не реализовал пенальти, однако вскоре забил дальним ударом, продемонстрировав высокий уровень техники.

Чемпионат Саудовской Аравии. 5-й тур, 18 октября

«Аль-Наср» – «Аль-Фатех» – 5:1

Голы: Феликс, 13, 68, 79, Роналду, 61, Коман, 75 – Бендебка, 54