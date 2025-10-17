Испания17 октября 2025, 14:53 |
230
0
Когда начнется матч Барселона – Жирона? Прогнозы на 9-й тур Ла Лиги 2025/26
С 17 по 20 октября в чемпионате Испании состоятся поединки девятого тура
17 октября 2025, 14:53 |
230
0
🏆 С 17 по 20 октября состоятся матчи девятого тура Ла Лиги 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!
Расписание и прогнозы на 9-й тур Ла Лиги 2025/26:
- 17.10. 22:00 Овьедо – Эспаньол
- 18.10. 15:00 Севилья – Мальорка
- 18.10. 17:15 Барселона – Жирона
- 18.10. 19:30 Вильярреал – Бетис
- 18.10. 22:00 Атлетико – Осасуна
- 19.10. 15:00 Эльче – Атлетик
- 19.10. 17:15 Сельта – Реал Сосьедад
- 19.10. 19:30 Леванте – Райо Вальекано
- 19.10. 22:00 Хетафе – Реал Мадрид
- 20.10. 22:00 Алавес – Валенсия
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|8
|7
|0
|1
|19 - 9
|19.10.25 22:00 Хетафе - Реал Мадрид04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид
|21
|2
|Барселона
|8
|6
|1
|1
|22 - 9
|18.10.25 17:15 Барселона - Жирона05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия
|19
|3
|Вильярреал
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|18.10.25 19:30 Вильярреал - Бетис04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал
|16
|4
|Бетис
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|18.10.25 19:30 Вильярреал - Бетис05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао
|15
|5
|Атлетико Мадрид
|8
|3
|4
|1
|15 - 10
|18.10.25 22:00 Атлетико Мадрид - Осасуна05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал
|13
|6
|Севилья
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|18.10.25 15:00 Севилья - Мальорка05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Алавес 1:2 Севилья12.09.25 Севилья 2:2 Эльче
|13
|7
|Эльче
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|19.10.25 15:00 Эльче - Атлетик Бильбао05.10.25 Алавес 3:1 Эльче28.09.25 Эльче 2:1 Сельта25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо12.09.25 Севилья 2:2 Эльче
|13
|8
|Атлетик Бильбао
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|19.10.25 15:00 Эльче - Атлетик Бильбао04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес
|13
|9
|Эспаньол
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|17.10.25 22:00 Реал Овьедо - Эспаньол05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка
|12
|10
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|20.10.25 22:00 Алавес - Валенсия05.10.25 Алавес 3:1 Эльче27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес20.09.25 Алавес 1:2 Севилья13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес
|11
|11
|Хетафе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|19.10.25 22:00 Хетафе - Реал Мадрид03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо
|11
|12
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|18.10.25 22:00 Атлетико Мадрид - Осасуна03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано
|10
|13
|Леванте
|8
|2
|2
|4
|13 - 14
|19.10.25 19:30 Леванте - Райо Вальекано04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Леванте 2:2 Бетис
|8
|14
|Райо Вальекано
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|19.10.25 19:30 Леванте - Райо Вальекано05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано
|8
|15
|Валенсия
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|20.10.25 22:00 Алавес - Валенсия04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия
|8
|16
|Сельта
|8
|0
|6
|2
|7 - 10
|19.10.25 17:15 Сельта - Реал Сосьедад05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид28.09.25 Эльче 2:1 Сельта21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал
|6
|17
|Реал Овьедо
|8
|2
|0
|6
|4 - 14
|17.10.25 22:00 Реал Овьедо - Эспаньол04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо
|6
|18
|Жирона
|8
|1
|3
|4
|5 - 17
|18.10.25 17:15 Барселона - Жирона04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Сельта 1:1 Жирона
|6
|19
|Реал Сосьедад
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|19.10.25 17:15 Сельта - Реал Сосьедад05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид
|5
|20
|Мальорка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|18.10.25 15:00 Севилья - Мальорка04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка
|5
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2025, 09:43 8
Для тех, кто не обращал внимания на этих игроков, наступает момент присмотреться к ним получше…
Футбол | 17 октября 2025, 15:15 2
Украинская ассоциация направила письмо Союзу европейских футбольных ассоциаций
Футбол | 16.10.2025, 16:59
Футбол | 17.10.2025, 04:38
Футбол | 17.10.2025, 11:34
Комментарии 0
Популярные новости
15.10.2025, 16:09 11
16.10.2025, 06:02
16.10.2025, 20:05 1
16.10.2025, 04:23 5
16.10.2025, 09:54 11
Бокс
16.10.2025, 03:44 1
15.10.2025, 16:51 10