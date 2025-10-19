Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Леванте – Райо Вальєкано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Леванте
19.10.2025 19:30 - : -
Райо Вальекано
Испания
19 октября 2025, 15:23 |
Леванте – Райо Вальєкано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 19 октября в 19:30 по Киеву

ФК Райо Вальекано

19 октября на «Сьютат де Валенсия» пройдет матч 9-го тура Примеры, в котором «Леванте» встретится с «Райо Вальекано».

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Леванте

Команда даже в еврокубки относительно недавно пробивалась, и выглядела там не безнадежно. Но, вылетев в 2022-м году, она застряла в Сегунде. Благо, что пришедший чуть более года назад на тренерский пост Хулиан Калеро обеспечил резкое улучшение ситуации. И после восьмого места в 2023/2024 его новые подопечные переместились на первое!

Вернувшись таким образом в Примеру, там новичок начинал с трех поражений, причем уступили не только «Барселоне», но и «Алавесу» и даже коллеге по повышению, «Эльче». Но осенью, после паузы, получилось прибавить. И только «Реалу» проиграли, причем со счетом 1:4. А с «Жироной» и, в крайнем туре, с «Овьедо», еще одним новичком дивизиона, получилось даже оформить по победе, нарастив отрыв от опасной зоны.

Райо Вальекано

Клуб сумел продемонстрировать резкий прогресс в прошлой темпораде. После того, как он чуть ли не за выживание сражался, удалось резко прибавить и, опередив при равенстве очков «Осасуну», стать восьмым. Весной этого хватило, чтобы стать «делегатом» от Испании в Лигу конференций. К редкому шансу сыграть в еврокубке в Мадриде отнеслись достаточно ответственно.

Команда смогла обыграть дважды «Неман» летом в квалификации и начала основной раунд с 2:0 против «Шкендии-79». При этом на внутренней арене, в восьми матчах, они набрали меньше очков, восемь: по дважды выиграли и сыграли вничью, уступив в половине матчей. И это еще в крайнем туре подопечные Иньиго Переса выжали максимум с поездки в Сан-Себастьян, за счет единственного позднего гола обыграв местный «Реал Сосьедад»!

Статистика личных встреч

В трех крайних поединках у «Леванте» была пара побед при одной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару достаточно равной по силам. В любом случае, очное противостояние таких клубов не подарит зрелище – ждем «тотал меньше 2,5 забитых голов» (коэффициент - 1,85).

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
