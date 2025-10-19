Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три безответных мяча. Райо Вальекано разнес на выезде Леванте
Чемпионат Испании
Эльче
19.10.2025 15:00 – FT 0 : 0
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
19 октября 2025, 21:30 | Обновлено 19 октября 2025, 22:38
55
0

Три безответных мяча. Райо Вальекано разнес на выезде Леванте

19 октября состоялись три матча 9-го тура Ла Лиги

19 октября 2025, 21:30 | Обновлено 19 октября 2025, 22:38
55
0
Три безответных мяча. Райо Вальекано разнес на выезде Леванте
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября перед матчем мадридского «Реала» с «Хетафе» состоялись три поединка девятого тура Ла Лиги.

«Райо Вальекано» в гостях встретился с «Леванте» и не оставил сопернику никаких шансов: гости забили три мяча и одержали разгромную победу – 3:0.

В других двух матчах зафиксированы ничьи: «Сельта» и «Реал Сосьедад» обменялись голами (1:1), а «Эльче» и «Атлетик» провели «сухую» игру – 0:0.

Ла Лига. 9-й тур, 19 октября

«Леванте» – «Райо Вальекано» – 0:3

Голы: де Фрутос, 12, 25; Гарсия, 65

«Сельта» – «Реал Сосьедад» – 1:1

Голы: Дуран, 20 — Солер, 89

Удаление: Старфельт, 45+1

«Эльче» – «Атлетик» Бильбао – 0:0

По теме:
Хетафе – Реал Мадрид. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сыграет ли Лунин? Назван стартовый состав Реала на матч с Хетафе
«Он – кувалда». Испанский журналист расхвалил Ваната за матч с Барсой
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Леванте Райо Вальекано Атлетик Бильбао Эльче Сельта Реал Сосьедад
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Теннис | 18 октября 2025, 23:01 1
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса

Финальный матч Six Kings Slam завершился в двух сетах в пользу итальянца

Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
Футбол | 19 октября 2025, 15:01 18
Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос

«Фиолетовые» смогли дожать «колосков», нанеся им третье подряд поражение в УПЛ

Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Бокс | 18.10.2025, 23:17
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Футбол | 18.10.2025, 23:37
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
ВИДЕО. Упустил мяч: известный голкипер пропустил курьезный гол
Футбол | 19.10.2025, 22:44
ВИДЕО. Упустил мяч: известный голкипер пропустил курьезный гол
ВИДЕО. Упустил мяч: известный голкипер пропустил курьезный гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 15
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 5
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
18.10.2025, 08:06 11
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
Луис ЭНРИКЕ: «Он провел очень хороший матч. Мы очень верим в него»
18.10.2025, 08:14
Футбол
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем