Три безответных мяча. Райо Вальекано разнес на выезде Леванте
19 октября состоялись три матча 9-го тура Ла Лиги
19 октября перед матчем мадридского «Реала» с «Хетафе» состоялись три поединка девятого тура Ла Лиги.
«Райо Вальекано» в гостях встретился с «Леванте» и не оставил сопернику никаких шансов: гости забили три мяча и одержали разгромную победу – 3:0.
В других двух матчах зафиксированы ничьи: «Сельта» и «Реал Сосьедад» обменялись голами (1:1), а «Эльче» и «Атлетик» провели «сухую» игру – 0:0.
Ла Лига. 9-й тур, 19 октября
«Леванте» – «Райо Вальекано» – 0:3
Голы: де Фрутос, 12, 25; Гарсия, 65
FINAL #LevanteUDRayo 0-3— LALIGA (@LaLiga) October 19, 2025
⚡ ¡Victoria del @RayoVallecano en una noche para la historia para Álvaro García!#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/zjInHXjmSq
«Сельта» – «Реал Сосьедад» – 1:1
Голы: Дуран, 20 — Солер, 89
Удаление: Старфельт, 45+1
FINAL #CeltaRealSociedad 1-1— LALIGA (@LaLiga) October 19, 2025
⚔ ¡@RCCelta y @RealSociedad firman las tablas en #LALIGAEASPORTS! pic.twitter.com/xeM6JAmZAv
«Эльче» – «Атлетик» Бильбао – 0:0
FINAL #ElcheCFAthletic 0-0— LALIGA (@LaLiga) October 19, 2025
🤝 ¡Reparto de puntos en el Martínez Valero entre @elchecf y @AthleticClub!#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/czinRo1pVg
