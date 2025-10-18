19 октября на «Мануэль Мартинес Валеро» пройдет матч 9-го тура Примеры, в котором «Эльче» встретится с «Атлетиком».

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эльче

Команда за последнее десятилетие часто меняла дивизион. На один сезон, 2017/2018, даже держалась в третьем дивизионе. Но при этом на отрезке 2020-2023 пришлось предыдущее пребывание в Примере. Все же вылетев оттуда, в Сегунде ограничились только одиннадцатой позицией. Но потом на тренерский пост пришел Сарабия, и обеспечил резкий прогресс: получилось весной закончить на второй позиции, чего хватило для повышения.

Сейчас Эдер со своими подопечными играют снова в Ла Лиге. И старт получился, безусловно, удачным: начинали с беспроигрышной серии, при том, что уже сыграли с участниками еврокубков – «Бетисом», «Атлетико» и «Сельту» (а последнюю и вовсе обыграли). И только в крайнем туре все-таки проиграли «Алавесу», причем со счетом 1-3!

Атлетик

Клуб - исторический гранд испанского футбола, который, наряду с «Реалом» и «Барселоной», никогда не вылетал из Примеры. Но при этом он стойко придерживается консервативной селекции, что ограничивает возможности. Благо, что в Бильбао вернулся Вальверде, и он выжимает многое из того, что под рукой: победа в кубке Испании в 2024-м, полуфинал Лиги Европы и четвертое место в Примере весной!

Сейчас баски наконец-то играют в Лиге чемпионов. Там, правда, пока без вариантов уступили обоим противникам там, «Арсеналу» 0:2 и «Боруссии Дортмунд» 1:4. Да и на внутренней арене, после трех побед в августе, взяли только одно очко в четырех поединках. Благо, что перед паузой на игры сборных получилось прервать эту неприятную серию победой над «Мальоркой».

Статистика личных встреч

В последний раз стороны играли в сезоне 2022/2023 в Ла Лиге, и тогда они обменялись победами друг над другой.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех гостей. Но они тоже осенью много теряли очки, поэтому пока возьмем нейтральную ставку на «тотал больше 2,0 забитых голов» (коэффициент - 1,75).