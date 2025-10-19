Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Сельта
19.10.2025 17:15 - : -
Реал Сосьедад
Испания
Сельта – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 19 октября в 17:15 по Киеву

Сельта – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября на Балаидос пройдет матч 9-го тура Примеры, в котором «Сельта» встретится с «Реалом Сосьедад».

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!


Сельта


Команда занималась в позапрошлом сезоне привычным уже делом: боролась за выживание, меняя тренеров. И Клаудио Хиральдес, что пришел тогда, явно не впечатлял именем и заслугами на фоне предшественника, Рафы Бенитеса. Но если мэтр провалился, то нынешний наставник не только не дал вылететь в 2024-м году в Сегунду, а вскорее и вовсе выиграл седьмое место весной с 55 очками.


Сейчас, впрочем, для клуба складывается все непросто. Немало сил отбирает Лига Европы, где команде со второй попытки удалось получить победу (после 1:2 в Штутгарте дома оформили 3:1 с ПАОК). Но на внутренней арене пока что нет ни единой победы: команда проиграла 0:2 с «Хетафе» и 1:2 с «Ельче», а остальные туры закончились ничьими. В том числе в прошлом туре обменялись голами с «Атлетико», завершив со счетом 1:1.


Реал Сосьедад


Клуб за последние годы добился успехов по самым разным направлениям. Альгуасиль даже трофей выиграл, в виде кубка Испании. Потом было четвертое место в Примере, и, соответственно, возвращение в Лигу чемпионов, где получилось пробиться в плей-офф. Но параллельно этому уже началось падение на внутренней арене. В следующем сезоне и вовсе в Ла Лиге завершили с 46 очками и на одиннадцатой позиции.


Не удивительно, что летом в Сан-Себастьяне появился новый наставник - причем снова назначили малоизвестного специалиста из внутренней структуры, каким был и Иманоль. Но Серхио Франсиско пока что может записать в актив только пару ничьих в стартовых турах и 1-0 дома с «Мальоркой» в конце сентября.


Статистика личных встреч


У «Сосьєдада» было девять очных поединков без поражений. Но оба крайних матча уже приносили победы футболистам из Виго, еще и "сухих".


Прогноз


Букмекерские конторы считают, что пора «Сельте» снова порадовать своих болельщиков. Стоит поставить на то, что такого соперника дома она обыграет, но с применением к этому "нулевой" форы (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Сельта
19 октября 2025 -
17:15
Реал Сосьедад
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
