Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Овьедо
17.10.2025 22:00 - : -
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 октября 2025, 04:27 |
10
0

Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 17 октября и начнется в 22:00 по Киеву

17 октября 2025, 04:27 |
10
0
Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

17 октября на Нуэво Карлос Тартьере пройдет матч 9-го тура Примеры Испании, в котором Овьедо встретится с Эспаньолом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Овьедо

Команда в свое время достойно держалась в Ла Лиге. Но потом ворох спортивных и финансовых проблем поставил ее на грань банкротства - спасли звездные воспитанники, что скинулись деньгами, и появление инвестора из Мексики буквально в последний момент. Но, в итоге, поднявшись в Сегунду, застряли там надолго. В Примеру могли подняться еще в 2024-м году, но уступили в плей-офф. Но, возможно, тот опыт помог сейчас, ведь в прошлой темпораде стыковые поединки были уже успешными.

Новичку Ла Лиги ожидаемо очень тяжело. Пока что вышло выиграть у Реала Сосьедад дома и даже Валенсией на выезде. Но вот только все остальные поединки подопечные Велько Пауновича проигрывали, так что лишь по дополнительным показателям удается держаться пока что на спасительном семнадцатом месте. Вот только у Жироны те же шесть очков, и она как раз осенью начала прибавлять.

Эспаньол

Клуб пережил неприятный отрезок, когда пришлось чередовать выступления в Примере и Сегунде. Там на тренерский пост и пришел Маноло Гонсалес, и, как и предшественники, поднял новых подопечных в Ла Лигу, причем через плей-офф. Но зато у него удалось в прошлом сезоне взять 42 очка - по дополнительным показателям даже закончили на четырнадцатой позиции.

Новая темпорада началась для команды неожиданно удачно, прямо с волевых 2:1 на поле Атлетико. Потом прибавили семь очков в трех следующих турах, но все же осенью не получилось удерживать настолько классный темп. В четырех крайних поединках были поражения от Реала и Бетиса при ничьих с Валенсией и Жироной. Остается надеяться, что во время паузы удалось успешно провести работу над ошибками.

Статистика личных встреч

В четырех крайних очных поединках клубы чередовали победы на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Они опытнее и имеют сильный состав - берем их выездную победу, но с форой 0 (коэффициент - 1,70).

Прогноз Sport.ua
Овьедо
17 октября 2025 -
22:00
Эспаньол
Фора Эспаньола (0) 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ПСЖ – Страсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионат Франции
ФОТО. Чем сейчас живет «новый Месси»: 3 года без футбола, страшная травма
ФОТО. Звезда Реала столкнулся с судебным разбирательством из-за вечеринки
Овьедо Эспаньол чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Криштиану Роналду сменил имидж и шокировал своим видом
Футбол | 16 октября 2025, 21:48 3
ФОТО. Криштиану Роналду сменил имидж и шокировал своим видом
ФОТО. Криштиану Роналду сменил имидж и шокировал своим видом

Новая прическа Криштиану Роналду снова в центре внимания фанатов

Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Футбол | 16 октября 2025, 09:54 11
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»

Легендарный тренер – об Артеме Довбике

Фанатам Маккаби Т-А. запретили посетить матч ЛЕ. Есть ответ МВС Израиля
Футбол | 17.10.2025, 03:55
Фанатам Маккаби Т-А. запретили посетить матч ЛЕ. Есть ответ МВС Израиля
Фанатам Маккаби Т-А. запретили посетить матч ЛЕ. Есть ответ МВС Израиля
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Футбол | 16.10.2025, 06:02
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Бокс | 16.10.2025, 17:22
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 214
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
15.10.2025, 06:22
Футбол
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
15.10.2025, 16:59 1
Футзал
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 2
Бокс
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
15.10.2025, 07:56 5
Футбол
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем