Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Поединок состоится 17 октября и начнется в 22:00 по Киеву
17 октября на Нуэво Карлос Тартьере пройдет матч 9-го тура Примеры Испании, в котором Овьедо встретится с Эспаньолом.
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Овьедо
Команда в свое время достойно держалась в Ла Лиге. Но потом ворох спортивных и финансовых проблем поставил ее на грань банкротства - спасли звездные воспитанники, что скинулись деньгами, и появление инвестора из Мексики буквально в последний момент. Но, в итоге, поднявшись в Сегунду, застряли там надолго. В Примеру могли подняться еще в 2024-м году, но уступили в плей-офф. Но, возможно, тот опыт помог сейчас, ведь в прошлой темпораде стыковые поединки были уже успешными.
Новичку Ла Лиги ожидаемо очень тяжело. Пока что вышло выиграть у Реала Сосьедад дома и даже Валенсией на выезде. Но вот только все остальные поединки подопечные Велько Пауновича проигрывали, так что лишь по дополнительным показателям удается держаться пока что на спасительном семнадцатом месте. Вот только у Жироны те же шесть очков, и она как раз осенью начала прибавлять.
Эспаньол
Клуб пережил неприятный отрезок, когда пришлось чередовать выступления в Примере и Сегунде. Там на тренерский пост и пришел Маноло Гонсалес, и, как и предшественники, поднял новых подопечных в Ла Лигу, причем через плей-офф. Но зато у него удалось в прошлом сезоне взять 42 очка - по дополнительным показателям даже закончили на четырнадцатой позиции.
Новая темпорада началась для команды неожиданно удачно, прямо с волевых 2:1 на поле Атлетико. Потом прибавили семь очков в трех следующих турах, но все же осенью не получилось удерживать настолько классный темп. В четырех крайних поединках были поражения от Реала и Бетиса при ничьих с Валенсией и Жироной. Остается надеяться, что во время паузы удалось успешно провести работу над ошибками.
Статистика личных встреч
В четырех крайних очных поединках клубы чередовали победы на своих полях.
Прогноз
Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Они опытнее и имеют сильный состав - берем их выездную победу, но с форой 0 (коэффициент - 1,70).
22:00
