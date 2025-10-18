Овьедо дома уступил Эспаньолу. Игроки команд устроили акцию протеста

В стартовом матче 9-го тура испанской Ла Лиги «Эспаньол» одержал выездную победу над «Овьедо» со счетом 2:0.

Матч начался с протеста игроков обеих команд. Они не начинали игру и игнорировали стартовый свисток в течение 15 секунд. Футболисты выступают против переноса матча Ла Лиги «Вильярреал» – «Барселона» в США (игру запланировано провести 20 декабря в Майами).

На 70-й минуте Кике Гарсия открыл счет после хаотичной ситуации в штрафной площадке соперника. На 82-й минуте Пере Милья удвоил преимущество «Эспаньола».

«Овьедо» находится в зоне вылета на 18-й позиции (6 очков), «Эспаньол» поднялся в топ-5 (15 пунктов).

Ла Лига. 9-й тур, 17 октября 2025

Овьедо – Эспаньол – 0:2

Голы: Кике Гарсия, 70, Пере Милья, 82

ФОТО. Акция протеста на первой минуте игры

Видео голов и обзор матча