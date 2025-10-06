Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В УЕФА разрешили провести матчи Ла Лиги и Серии A вне пределов Европы
Италия
06 октября 2025, 22:17 | Обновлено 06 октября 2025, 22:20
В УЕФА разрешили провести матчи Ла Лиги и Серии A вне пределов Европы

Барселона и Вильярреал сыграют в Майами, а Милан и Комо встретятся в Перте

В УЕФА разрешили провести матчи Ла Лиги и Серии A вне пределов Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Штаб-квартира УЕФА

УЕФА подтвердил свою четкую позицию против проведения матчей национальных чемпионатов за пределами родной страны, однако на исключительной основе одобрил два запроса от Испанской и Итальянской футбольных ассоциаций.

Матч испанской Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» состоится в американском Майами 21 декабря 2025 года.

В итальянской Серии А встречу «Милан» – «Комо» проведут 8 февраля 2026 года в австралийском Перте. Причиной переноса итальянского матча стало использование «Сан-Сиро», домашнего стадиона «Милана», для церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026.

Решение УЕФА стало возможным из-за отсутствия четких регуляторных рамок ФИФА относительно матчей национальных лиг за границей. Исполнительный комитет организации принял решение неохотно, подчеркивая исключительный характер разрешения и призывая не считать его прецедентом.

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что проведение матчей за границей лишает права преданных болельщиков посещать игры и может искажать результаты соревнований. Он также поблагодарил 55 национальных ассоциаций за конструктивное участие в консультациях по этому вопросу.

Проведение поединков стало возможным после завершения судебного процесса в США между Федерацией футбола США и промоутером Relevent Sports, который длился с 2019 года, что позволило проводить европейские матчи на американских стадионах. В УЕФА подтвердили, что продолжают работу по обеспечению целостности национальных лиг и защите связи клубов с местными болельщиками и сообществами.

УЕФА Серия A Ла Лига чемпионат Италии по футболу чемпионат Испании по футболу перенос матчей Барселона Вильярреал Вильярреал - Барселона Милан Комо Александер Чеферин
Николай Степанов Источник: УЕФА
Arera
Жду Ювентус и Реал на Москалёвке на стадионе Свет Шахтёра. Пойду разметку на поле накрашу!
Ответить
0
Олег Мандрівник
Тю, там Донбасс-арена простаивает. Намного ближе Австралии 
Ответить
0
MaximusOne
Скоро матчі УПЛ в Польщі або Канаді.
Ответить
0
ivankondrat96
Мілан - Комо ще можна зрозуміти. Популяризація зимових ОІ, і тд. Тим більш Австралія в технічних видах потроху підтягується. 
Ответить
0
