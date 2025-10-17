Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Севилья – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 октября и начнется в 15:00 по Киеву

18 октября на Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 9-го тура Примеры, в котором Севилья встретится с Мальоркой.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Севилья

Команда, что все еще остается вне конкуренции в таком показателе, как количество побед в формате Лиги Европы, начала свое падение в Примере еще прямо во время оформления крайнего титула там. И весной уже закончила на семнадцатой позиции. Да, набрав не так и мало очков, 41, но Леганес тогда отстал минимально. И, конечно, приглашая Алмейду, известного в прошлом полузащитника, явно ставили задачу подниматься в таблице, и как можно выше.

Дебют Матиаса был неудачным, с поражения, точнее, даже двух кряду. Но, главное, что это не смутило ни его, ни футболистов, и они прибавляли. Настолько, что в прошлом туре ухитрились разгромить саму Барселону 4:1. И эта победа над чемпионом стала уже третьим успехом в четырех крайних турах.

Мальорка

Клуб в последнее время начал забывать о том, что не так давно считался в Испании футбольным лифтом. С Агирре не только перестали падать в Сегунду, но и сыграли в 2024-м году в финале Копы дель Рей. Да и уже с Аррасате, нынешним наставником, пытались демонстрировать попытки побороться за выход в еврокубки. Правда, в итоге закончили среди середняков той темпорады.

Сейчас старт нового чемпионата вышел практически провальным. Дома еще что-то получается: отобрали очки с Сельтой и Атлетико, а у Алавеса даже в конце сентября выиграли. Но при этом все остальные матчи были проиграны. В итоге именно островитяне ушли на паузу, связанную с окном ФИФА, на последнем месте в текущей турнирной таблице. Было о чем подумать тренерскому штабу во время паузы.

Статистика личных встреч

Половину из десяти крайних очных матчей выигрывала Севилья при всего одном поражении. Но вот уже дважды поединки заканчивались ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут аутсайдер сезона даже за ничью не сумеет зацепиться. Согласимся и поставим на победу хозяев поля (коэффициент - 1,97).

Победа Севильи 1.97
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
