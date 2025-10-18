Дубль Антони. Бразилец спас Бетис от поражения в Ла Лиге
«Бетикос» сделал камбэк в матче с «Вильярреалом»
В субботу, 18 октября, состоялся матч между «Вильярреалом» и «Бетисом» в девятом туре испанской Ла Лиги.
Футбольное противостояние прошло на «Эстадио де ла Керамика» в городе Вильярреал.
«Вильярреал» реализовал два момента и уверенно держал преимущество в матче. Герой встречи – бразилец Антони, который спас «Бетис» от поражения.
Сначала бывший игрок «Манчестер Юнайтед» сократил отставание, а под конец встречи вингер вырвал ничью для своей команды.
В итоге «Вильярреал» не смог оправиться от перфоманса Антони, завершив матч вничью – 2:2.
Ла Лига. 9-й тур, 18 октября
«Вильярреал» – «Бетис» – 2:2
Голы: Бьюкенен, 44, Молейро, 64 – Антони, 67, 90+4
«Севилья» – «Мальорка» – 1:3
Голы: Варгас, 16 – Мурики, 67, Джозеф, 72, 77
События матча
