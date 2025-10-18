Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Антони. Бразилец спас Бетис от поражения в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Севилья
18.10.2025 15:00 – FT 1 : 3
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 октября 2025, 21:47 | Обновлено 18 октября 2025, 22:39
111
0

Дубль Антони. Бразилец спас Бетис от поражения в Ла Лиге

«Бетикос» сделал камбэк в матче с «Вильярреалом»

18 октября 2025, 21:47 | Обновлено 18 октября 2025, 22:39
111
0
Дубль Антони. Бразилец спас Бетис от поражения в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 октября, состоялся матч между «Вильярреалом» и «Бетисом» в девятом туре испанской Ла Лиги.

Футбольное противостояние прошло на «Эстадио де ла Керамика» в городе Вильярреал.

«Вильярреал» реализовал два момента и уверенно держал преимущество в матче. Герой встречи – бразилец Антони, который спас «Бетис» от поражения.

Сначала бывший игрок «Манчестер Юнайтед» сократил отставание, а под конец встречи вингер вырвал ничью для своей команды.

В итоге «Вильярреал» не смог оправиться от перфоманса Антони, завершив матч вничью – 2:2.

Ла Лига. 9-й тур, 18 октября

«Вильярреал» – «Бетис» – 2:2

Голы: Бьюкенен, 44, Молейро, 64 – Антони, 67, 90+4

«Севилья» – «Мальорка» – 1:3

Голы: Варгас, 16 – Мурики, 67, Джозеф, 72, 77

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Джозеф (Мальорка).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Джозеф (Мальорка), асcист Хоан Мохика.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Мальорка), асcист Jan Virgili.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Варгас (Севилья), асcист Хосе Анхель Кармона.
По теме:
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти, но через минуту оформил гол-шедевр
Рома – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Начал камбэк: Антони оформил дубль в матче Ла Лиги
Бетис Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Антони (Матеус дос Сантос) Севилья Мальорка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Футбол | 18 октября 2025, 06:44 1
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Украинцы могут сыграть против Швеции

Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Футбол | 18 октября 2025, 19:55 115
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего

«Волки» продолжают свою беспроигрышную серию против Шахтёра

Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Футбол | 18.10.2025, 21:55
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Футбол | 18.10.2025, 18:31
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Бокс | 18.10.2025, 08:27
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
18.10.2025, 05:42 2
Бокс
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
17.10.2025, 17:34 22
Футбол
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем