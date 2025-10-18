Дубль Антони. Бразилец спас Бетис от поражения в Ла Лиге

В субботу, 18 октября, состоялся матч между «Вильярреалом» и «Бетисом» в девятом туре испанской Ла Лиги.

Футбольное противостояние прошло на «Эстадио де ла Керамика» в городе Вильярреал.

«Вильярреал» реализовал два момента и уверенно держал преимущество в матче. Герой встречи – бразилец Антони, который спас «Бетис» от поражения.

Сначала бывший игрок «Манчестер Юнайтед» сократил отставание, а под конец встречи вингер вырвал ничью для своей команды.

В итоге «Вильярреал» не смог оправиться от перфоманса Антони, завершив матч вничью – 2:2.

Ла Лига. 9-й тур, 18 октября

«Вильярреал» – «Бетис» – 2:2

Голы: Бьюкенен, 44, Молейро, 64 – Антони, 67, 90+4

«Севилья» – «Мальорка» – 1:3

Голы: Варгас, 16 – Мурики, 67, Джозеф, 72, 77