Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги 2025/26
Чемпионат Испании
Барселона
18.10.2025 17:15 - : -
Жирона
Испания
Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги 2025/26

Встреча начнется 18 октября в 17:15 по Киеву

Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

18 октября, свой матч девятого тура, в рамках испанской Ла Лиги проведут Барселона - Жирона. Встреча начнется в 17:15 по киевскому времени.

Барселона

До восьмого тура Ла Лиги Барселона была лидером чемпионата, имея в активе 6 побед и одну ничью, на очко отставал Реал. Первое поражение в сезоне на внутренней арене случилось в девятом туре, когда провалились на выезде против Севильи – 1:4, два мяча пропустили уже в концовке.

Такая осечка стоила подопечным Ханси Флика, теперь они на второй строчке, отставая от Реала на два балла. Упомянутое поражение стало вторым кряду во всех турнирах, ведь перед этим уступили дома ПСЖ – 1:2, в рамках Лиги чемпионов.

Перед этим матчей у команды немало кадровых потерь, не сыграют минимум шесть игроков, среди них Гави, Левандовски, Рафинья, Ольмо.

Жирона

За Жироной уже несколько лет обоснованно следят в Украине, ведь здесь есть двое украинцев, Ванат и Циганков. Пока команде нечем похвастаться, всего 6 очков в 8 турах и 18 строчка в турнирной таблице, двое соперников идут выше по дополнительным показателям.

В последнем туре жиронцы одолели на своем поле Валенсию со счетом 2:1, данная победа стала первой в сезоне, первый мяч в составе хозяев забил Владислав Ванат. У команды есть проблемы с обороной, ведь 17 пропущенных мячей в восьми встречах худший показатель в чемпионате.

Пока главная задача заключается в том, чтоб сохранить прописку в элите, но возможно, со временем ситуация улучшится. Как минимум шестеро игроков не выйдут на поле в этом матче из-за травм, а еще четверо остаются под вопросом, среди них и Виктор Циганков.

Личные встречи

Хоть Барса и владеет перевесом в очных противостояниях, я бы обратил внимание на результативность матчей команд, в последних четырех встречах забивалось не меньше пяти мячей. В прошлом сезоне «гранатово-синие» выиграли оба матча с одинаковым счетом 4:1.

Прогноз

По всем показателям Барса котируется фаворитом этого дерби, что вполне очевидно.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Барселоны – 1,18, ничья – 7,97, победа Жироны – 13,1. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Не думаю, что в таком матче будет особая интрига, грандам тяжело, после матчей сборных, но тут я жду доминирования фаворита. Поставлю на успех Барсы с форой -2 гола за 1,8.

Прогноз Sport.ua
Барселона
18 октября 2025 -
17:15
Жирона
Фора Барселоны (-2) 1.80
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
