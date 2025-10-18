Барселона – Жирона – 2:1. Шанс Ваната и спасение от Араухо. Видео голов
18 октября прошел поединок девятого тура Ла Лиги
18 октября в 17:15 начался матч девятого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Жирона». Команды встретились на арене «Эстадио Олимпико» в Барселоне.
В стартовом составе гостей вышел украинский форвард Владислав Ванат, другие представители Украины (Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов) остались в запасе.
В первые 20 минут команды обменялись забитыми мячами и ушли на перерыв при ничейном счёте. За гостей отличился Аксель Витсель, который забил ударом через себя.
В первом тайме свой шанс не реализовал Ванат, которому удалось прорваться к штрафной соперника.
Ничья держалась почти до финального свистка, однако под занавес игры «Барселона» добыла победу в крайне тяжелом матче – «сине-гранатовых» спас Рональд Араухо.
Ла Лига. 9-й тур, 18 октября
«Барселона» – «Жирона» – 2:1
Голы: Педри, 13, Араухо, 90+3 – Витсель, 20
ГОЛ! 1:0, Педри, 13 мин.
ГОЛ! 1:1, Витсель, 20 мин.
ГОЛ! 2:1, Араухо, 90+3 мин.
События матча
