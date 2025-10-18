Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Жирона – 2:1. Шанс Ваната и спасение от Араухо. Видео голов
Чемпионат Испании
Барселона
18.10.2025 17:15 – FT 2 : 1
Жирона
Испания
18 октября 2025, 19:22 | Обновлено 18 октября 2025, 19:35
Барселона – Жирона – 2:1. Шанс Ваната и спасение от Араухо. Видео голов

18 октября прошел поединок девятого тура Ла Лиги

Барселона – Жирона – 2:1. Шанс Ваната и спасение от Араухо. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября в 17:15 начался матч девятого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Жирона». Команды встретились на арене «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

В стартовом составе гостей вышел украинский форвард Владислав Ванат, другие представители Украины (Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов) остались в запасе.

В первые 20 минут команды обменялись забитыми мячами и ушли на перерыв при ничейном счёте. За гостей отличился Аксель Витсель, который забил ударом через себя.

В первом тайме свой шанс не реализовал Ванат, которому удалось прорваться к штрафной соперника.

Ничья держалась почти до финального свистка, однако под занавес игры «Барселона» добыла победу в крайне тяжелом матче – «сине-гранатовых» спас Рональд Араухо.

Ла Лига. 9-й тур, 18 октября

«Барселона» – «Жирона» – 2:1

Голы: Педри, 13, Араухо, 90+3 – Витсель, 20

ГОЛ! 1:0, Педри, 13 мин.

ГОЛ! 1:1, Витсель, 20 мин.

ГОЛ! 2:1, Араухо, 90+3 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Барселона), асcист Френки де Йонг.
90’ +1
Ханс-Дитер Флик (Барселона) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Вицель (Жирона), асcист Арнау Мартинес.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона), асcист Ламин Ямал.
По теме:
Ваната заменили, с Цыганковым не сдержали. Барселона переиграла Жирону
ФОТО. Шанс на миллион. С какой позиции Ванат не забил Барселоне
Ворскла – Буковина – 0:2. Победа лидера. Видео голов и обзор матча
Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Жирона Владислав Ванат
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
