  4. Ваната заменили, с Цыганковым не сдержали. Барселона переиграла Жирону
Чемпионат Испании
Барселона
18.10.2025 17:15 – FT 2 : 1
Жирона
Испания
18 октября 2025, 19:17
Ваната заменили, с Цыганковым не сдержали. Барселона переиграла Жирону

Команда Флика все же дожала соперников по каталонскому дерби

Ваната заменили, с Цыганковым не сдержали. Барселона переиграла Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Испанская Ла Лига. 9-й тур.

«Барселона» – «Жирона» - 2:1

Голы: Педри, 13, Араухо, 90+3 – Витсель, 20

Предупреждения: Араухо, 90+5 – Стуани, 75, Морено, 85

«Барселона»: Щесны – Бальде (Мартин, 76), Кубарси, Э. Гарсия, Кунде – Касадо (Араухо, 82), де Йонг – Ямал (Бардагжи, 64), Педри (Кристенсен, 64), Рашфорд – А. Фернандес (Фермин, 46).

«Жирона»: Гассанига – Морено, Блинд, Рейс, Ринкон – Рока (Асприлья, 69), Витсель, Мартинес (Ласс, 80), Хиль (Солис, 63) – Ванат (Стуани, 69), Порту (Цыганков, 63).

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

Стадион: «Олимпийский» им. Люиса Кумпаньша (Барселона, Испания).

Удары (в створ) – 27 (9) : 11 (4)
Угловые – 11:5
Оффсайды – 1:2

БАРСЕЛОНА - ЖИРОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
