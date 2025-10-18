ФЛИК: «Красная? Не обращался к судье. Я хлопал, чтобы подбодрить команду»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче против «Жироны» в девятом туре Ла Лиги, в котором его подопечные вырвали победу на последних секундах (2:1).

Наставник получил красную карточку в концовке встречи, однако это не помешало ему эмоционально отпраздновать гол вместе с командой.

«Я счастлив за Рональда. Он сказал мне, что готов сыграть выше. Не помню, чтобы когда-либо ставил защитника в нападение. Мы попробовали все, и в итоге это сработало. Я доволен за команду, клуб и болельщиков. Думаю, это будет шаг вперед.

Реакция на гол? Футбол – это эмоции, и для нас тоже. Сегодня мы потратили много энергии, больше, чем ожидали. Это мои чувства. Было замечательно забить второй гол и победить. Моя реакция не была направлена против кого-либо – я просто праздновал гол.

Мое удаление? Френки был рядом, я сказал ему: «Пошли, Френки». Честно говоря, это не было обращением к арбитру. Я аплодировал, чтобы подбодрить свою команду. Возможно, красная карточка даже помогла нам выиграть матч. Я пытался поговорить с Хилем Мансано, но он не захотел. Если не захотел – это его решение, я должен его принять.

Педри сыграл много минут, поэтому мы были вынуждены его заменить. Нужно грамотно распределять его игровое время. Следующие матчи очень важны – в Лиге чемпионов и затем Эль Класико. Нам нужен свежий Педри.

Мы должны работать над многими вещами. Мы не прессингуем так хорошо, как в прошлом сезоне. Нам не хватает давления на мяч, той динамики в защите и атаке, что была раньше. Каждый праздновал этот гол по-своему – мы очень нуждались в нём.

Это был сложный матч, но важная победа. Нужно посмотреть, что она будет значить для нас дальше. Она придаёт нам необходимую уверенность», – прокомментировал Флик.