Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Жирона. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Испании
Барселона
18.10.2025 17:15 - : -
Жирона
Испания
18 октября 2025, 03:42
Барселона – Жирона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура испанской Ла Лиги

Барселона – Жирона. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18-го октября, состоится поединок 9-го тура испанской Ла Лиги, в котором сразятся каталонские «Барселона» и «Жирона». Матч пройдет во Барселоне, на поле стадиона «Олимпийский» им. Люиса Кумпаньша, начало в 17:15.

Команда Ханса-Дитера Флика уже дважды оступилась в новом розыгрыше чемпионата, и пока что все идет к тому, что соперники научились играть против ее высокого прессинга. Однако впереди региональное дерби, в котором, кроме принципиальности каталонцев, не прогнозируется ничего в спортивном плане. Коллектив Митчела отвратительно начал сезон, и если перед перерывом на матчи сборных Ванату, Цыганкову и компании удалось немного улучшить свои результаты, то матчи сильных соперников до этого они традиционно проваливали.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Жирона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Барселона
18 октября 2025 -
17:15
Жирона
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
