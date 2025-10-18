В субботу, 18-го октября, состоится поединок 9-го тура испанской Ла Лиги, в котором сразятся каталонские «Барселона» и «Жирона». Матч пройдет во Барселоне, на поле стадиона «Олимпийский» им. Люиса Кумпаньша, начало в 17:15.

Команда Ханса-Дитера Флика уже дважды оступилась в новом розыгрыше чемпионата, и пока что все идет к тому, что соперники научились играть против ее высокого прессинга. Однако впереди региональное дерби, в котором, кроме принципиальности каталонцев, не прогнозируется ничего в спортивном плане. Коллектив Митчела отвратительно начал сезон, и если перед перерывом на матчи сборных Ванату, Цыганкову и компании удалось немного улучшить свои результаты, то матчи сильных соперников до этого они традиционно проваливали.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Жирона», за которой можно следить в украинской версии сайта.