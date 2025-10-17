18 октября на Керамика пройдет матч 9-го тура Примеры Испании, в котором Вильярреал встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Вильярреал

Команда провалилась в позапрошлом сезоне. Впрочем, по его ходу как раз на тренерский пост вернулся Марселино. Сразу он не успел сохранить место в зоне еврокубков. Но, с другой стороны, это облегчило календарь в темпораде 2024/2025. В итоге в Примере набрали 70 очков, и, пусть и с пятой позиции, но вернулись в Лигу чемпионов.

Пока что в главном еврокубке клубу тяжело. Он уступил в Лондоне Тоттенхэму, и мог и дома с Ювентусом остаться без очков, но все же в самой концовке вырвал ничью 2:2. При этом выступления там не особенно мешают борьбе в Ла Лиге. Там проиграли Атлетико и, в крайнем туре, Реалу, но в остальных турах брали победы - только с Сельтой ограничились ничьей. Так что на паузу на игры сборных получилось уйти на третьем месте - теперь нужно думать, как на нем закрепиться.

Бетис

Клуб вполне может рассматриваться как тренерский проект. Не зря в этой части Севильи уже довольно давно решили вернуть в футбольную Испанию Пеллегрини. Тот обеспечивает достаточно стабильные и, главное, высокие результаты, постоянно выступая с подопечными в еврокубках. Так, прошлый сезон закончили финалом Лиги конференций, заодно поднявшись на шестое место в Примере.

Сейчас испанцы стартовали в Лиге Европы. С кризисным Ноттингем Форест ограничились только ничьей на выезде, зато потом победили 2:0 в Болгарии местный гранд, Лудогорец. При этом и в Примере после посредственного старта набрали обороты, начав осенью все чаще выигрывать. Как раз после того, как у МЮ смогли забрать Антони, что был столь ярок весной в аренде.

Статистика личных встреч

В обоих предыдущих сезонах амбициозные клубы обменивались победами, причем выездными.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут яркой игры и победы хозяев арены. Согласимся пока что только с первым аспектом и поставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,83).