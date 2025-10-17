Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
18.10.2025 22:00 - : -
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 октября 2025, 11:18 |
14
0

Атлетико – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 октября и начнется в 22:00 по Киеву

17 октября 2025, 11:18 |
14
0
Атлетико – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября на Метрополитано пройдет матч 9-го тура Примеры Испании, в котором Атлетико встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетико

Команда продолжает сотрудничество с Симеоне, что обновляет рекорды по длительности пребывания на должности тренера. Не поколебал позиции Диего и прошлый сезон, когда, пойдя на заметное обновление состава, вылившееся в круглую сумму, в итоге гранд фактически топтался на месте, так и оставшись слабее и Реала, и Барселоны.

Сейчас темпорада начиналась откровенно плохо, с поражений как в Примере, так и в Лиге чемпионов. Казалось, перелом наступил в конце сентября. Тогда было три победы кряду, причем в дерби разгромили Реал, лидера розыгрыша, 5:2, и в Лиге чемпионов наколотили столько же мячей в ворота Айнтрахта их Франкфурта. Но потом, в крайнем туре, ограничились только ничьей с Сельтой. Там, правда, Лангле еще до перерыва получил две желтые, так что приходилось отдуваться в Виго вдесятером.

Осасуна

Клуб, такое впечатление, уже просто по инерции недооценивали. Даже в своем регионе традиционно выше котировались Атлетик и Реал Сосьедад. Но ведь футболисты из Памплоны тоже не так давно пробивались в еврокубки (правда, с Лигой конференций не сложилось). А прошлой весной уступили Райо Вальекано восьмое место только по дополнительным показателям, набрав поровну очков.

Сейчас, при Лиски как тренере, это явно домашняя команда. Все свои десять очков, в том числе победы над Валенсией, Райо Вальекано и Хетафе, было добыто на глазах у собственных болельщиков. При этом, с другой стороны, на выезде пока что ни разу даже за ничью не получилось зацепиться. Более того, единственный мяч в четырех гостевых поединках провели с пенальти.

Статистика личных встреч

В последнее время с этим соперником столичному гранду было непросто. В обоих крайних чемпионатах стороны обменивались победами.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу Гризманна и компании. Их соперник беззуб сейчас на выезде - ставим на фору -1 гол (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
18 октября 2025 -
22:00
Осасуна
Фора Атлетико (-1) 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тейлор Фритц – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Вильярреал – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико Мадрид Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига - betking Ла Лига прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Футбол | 16 октября 2025, 21:06 4
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть

ФК «Лесное» попал в сложное финансовое положение

Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Футбол | 17 октября 2025, 07:18 1
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной

Илья выйдет в стартовом составе в следующем матче

Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Футбол | 16.10.2025, 21:01
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
ФОТО. Новая девушка Ламина Ямаля показала, чем занимается с игроком
Футбол | 17.10.2025, 04:05
ФОТО. Новая девушка Ламина Ямаля показала, чем занимается с игроком
ФОТО. Новая девушка Ламина Ямаля показала, чем занимается с игроком
Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 17.10.2025, 11:28
Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
В деле замешан Забарный. В ПСЖ возмущены скандальным заявлением Сафонова
15.10.2025, 18:20 11
Футбол
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
ФОТО. Суперформа: Костюк снялась в горячей фотосессии для Vogue Ukraine
15.10.2025, 16:51 10
Теннис
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 3
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
15.10.2025, 12:53
Футбол
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
16.10.2025, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем