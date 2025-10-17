Атлетико Мадрид

18 октября на Метрополитано пройдет матч 9-го тура Примеры Испании, в котором Атлетико встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда продолжает сотрудничество с Симеоне, что обновляет рекорды по длительности пребывания на должности тренера. Не поколебал позиции Диего и прошлый сезон, когда, пойдя на заметное обновление состава, вылившееся в круглую сумму, в итоге гранд фактически топтался на месте, так и оставшись слабее и Реала, и Барселоны.

Сейчас темпорада начиналась откровенно плохо, с поражений как в Примере, так и в Лиге чемпионов. Казалось, перелом наступил в конце сентября. Тогда было три победы кряду, причем в дерби разгромили Реал, лидера розыгрыша, 5:2, и в Лиге чемпионов наколотили столько же мячей в ворота Айнтрахта их Франкфурта. Но потом, в крайнем туре, ограничились только ничьей с Сельтой. Там, правда, Лангле еще до перерыва получил две желтые, так что приходилось отдуваться в Виго вдесятером.

Осасуна

Клуб, такое впечатление, уже просто по инерции недооценивали. Даже в своем регионе традиционно выше котировались Атлетик и Реал Сосьедад. Но ведь футболисты из Памплоны тоже не так давно пробивались в еврокубки (правда, с Лигой конференций не сложилось). А прошлой весной уступили Райо Вальекано восьмое место только по дополнительным показателям, набрав поровну очков.

Сейчас, при Лиски как тренере, это явно домашняя команда. Все свои десять очков, в том числе победы над Валенсией, Райо Вальекано и Хетафе, было добыто на глазах у собственных болельщиков. При этом, с другой стороны, на выезде пока что ни разу даже за ничью не получилось зацепиться. Более того, единственный мяч в четырех гостевых поединках провели с пенальти.

Статистика личных встреч

В последнее время с этим соперником столичному гранду было непросто. В обоих крайних чемпионатах стороны обменивались победами.

Прогноз

