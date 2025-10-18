Аргентинская связка. Атлетико оформил пятую подряд домашнюю победу
Мадридский клуб посилил «Осасуну» – 1:0
18 октября мадридский «Атлетико» оформил минимальную победу со счётом 1:0 над «Осасуной» в девятом туре Ла Лиги.
Матч прошёл на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
Хозяева создали больше моментов, чем соперник, и один из них удалось реализовать.
На 69-й минуте сработала аргентинская связка: Джулиано Симеоне отдал передачу, гол на свой счёт записал Тьяго Альмада.
«Матрацники» записали в свой актив пятую подряд домашнюю победу, подойдя вплотную к топ-3 Ла Лиги. В настоящее время подопечные Диего Симеоне находятся на четвертом месте (16 очков).
Ла Лига. 9-й тур, 18 октября
«Атлетико» Мадрид – «Осасуна» – 1:0
Гол: Альмада, 69
