20 октября на «Мендисоросса» пройдет матч 9-го тура Примеры, в котором «Алавес» встретится с «Валенсией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Алавес

Команда довольно типична для испанского футбола. Она не имеет ни серьезного кадрового потенциала, ни основательной финансовой основы. Но при этом сейчас снова получается, при разных наставниках, стабильно набирать достаточно очков, чтобы оставаться в Ла Лиге, причем с комфортным отрывом. Так было и в 2024/2025, когда с 42 баллами закончили, по дополнительным показателям, на пятнадцатой позиции.

Сейчас подопечные Эдуардо Коудета показывают, по своим меркам, достойный футбол и неплохие результаты. С учетом 3:1 с «Эльче» в крайнем туре теперь у них равенство, по три победы и поражения при паре ничьих, и даже соотношение голов почти сбалансировано: девять в чужие ворота и восемь в свои. С другой стороны, сентябрь закончился 0:1 с очень скромной сейчас «Мальоркой».

Валенсия

Клуб имеет достойную историю и все еще очень широкую поддержку болельщиков (хотя трибуны «Местальи» считаются очень требовательными). Но при нынешнем владельце постоянно приходится вести борьбу за выживание, часто меняя наставников. В свое время героем, обеспечившим спасение, став экс-хавбек, Бараха. Но уже с ним провалили старт прошлой темпорады, но помог привычный рецепт: перед вторым кругом на пост позвали Корберана. Снова помогло - итоговым результатом стало двенадцатое место с 46 очками.

Сейчас был достаточно неплохой старт: с первых матчей брали очки в каждом втором туре, а «Хетафе» и «Атлетик» дома даже победили. С другой стороны, крайние встречи, против таких скромных соперников, «Оведо» и «Жироне», закончились и вовсе поражениями со счетом 1:2.

Статистика личных встреч

Все, что получилось в пяти крайних официальных поединках у «Валенсии», это выиграть последний домашний матч, проиграв все остальные.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в успех хозяев арены. Тут поверим в их победу, но при этом с «нулевой» форой (коэффициент - 1,72).