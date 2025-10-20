Летучие мыши снова без победы. Алавес и Валенсия голов не забили
Матч Ла Лиги завершился сухой ничьей
В понедельник, 20 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Алавес» и «Валенсия».
Игра прошла на стадионе «Мендисорроса». Команды голов не забили – 0:0.
«Алавес» после девяти туров занимает в турнирной таблице Ла Лиги десятое место с 12 очками. «Валенсия» не может выиграть четвертый матч подряд – 14 позиция и девять очков.
Ла Лига. 9-й тур, 20 октября.
Алавес – Валенсия – 0:0
FINAL #AlavésValencia 0-0— LALIGA (@LaLiga) October 20, 2025
🟰 Empate sin goles en Mendizorroza.#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/EHKhL1rU8r
