Летучие мыши снова без победы. Алавес и Валенсия голов не забили

В понедельник, 20 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Алавес» и «Валенсия».

Игра прошла на стадионе «Мендисорроса». Команды голов не забили – 0:0.

«Алавес» после девяти туров занимает в турнирной таблице Ла Лиги десятое место с 12 очками. «Валенсия» не может выиграть четвертый матч подряд – 14 позиция и девять очков.

Ла Лига. 9-й тур, 20 октября.

Алавес – Валенсия – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ