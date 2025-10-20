Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Летучие мыши снова без победы. Алавес и Валенсия голов не забили
Чемпионат Испании
Алавес
20.10.2025 22:00 – FT 0 : 0
Валенсия
Испания
20 октября 2025, 23:54
Летучие мыши снова без победы. Алавес и Валенсия голов не забили

Матч Ла Лиги завершился сухой ничьей

Getty Images/Global Images Ukraine. Алавес – Валенсия

В понедельник, 20 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Алавес» и «Валенсия».

Игра прошла на стадионе «Мендисорроса». Команды голов не забили – 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Алавес» после девяти туров занимает в турнирной таблице Ла Лиги десятое место с 12 очками. «Валенсия» не может выиграть четвертый матч подряд – 14 позиция и девять очков.

Ла Лига. 9-й тур, 20 октября.

Алавес – Валенсия – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Алавес Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
