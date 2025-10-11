Фейл Доннарумы испортил праздник. Италия доминировала и обыграла Эстонию

Вечером 11 октября состоялись заключительные матчи третьего тура квалификации чемпионата мира 2026 года.

В одном из поединков сборная Италии приехала в гости к Эстонии. Команды встретились на стадионе «А. Ле Кок Арена» в Таллине.

Итальянцы начали матч с забитого мяча, показав свой уровень. Все вопросы в матче снял второй мяч гостей, забитый Матео Ретеги. Хотя за несколько минут до этого форварду не удалось реализовать пенальти.

Спокойно контролируя темп, Италия довела матч до победы, забив еще один мяч за 15 минут до конца игры.

Праздничное настроение гостей испортило их же вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который ошибся и подарил эстонцам гол.

Как результат, Италия уверенно обыграла Эстонию (3:1) и закрепилась на первой строчке.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

3-й тур, 11 октября. Группа I

Эстония – Италия – 1:3

Голы: Саппинен, 76 – Кин, 4, Ретеги, 38, Эспозито, 74

