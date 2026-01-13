Президент Карпат проиграл солидные деньги в споре о результатах клуба

Президент львовских «Карпат» Владимир Маткивский не верил в высокий результат команды в дебютном сезоне УПЛ, из-за чего внутри клуба возникло громкое пари.

Между президентом и заместителем гендиректора Олегом Авдишем перед стартом сезона 2024/25 возник спор.

Авдиш считал, что «Карпаты» будут в топ-8. Президент же прогнозировал место с 9-го по 16-е. Сумма для победителя была достаточно солидной, отмечает ТаТоТаке.

В итоге «Карпаты» заняли шестую строчку и победителем спора стал Авдыш.

Ранее сообщалось, что Лупашко и «Карпаты» из-за Авдиша разошлись не на лучшей ноте.