Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 05:02 |
Президент Карпат проиграл солидные деньги в споре о результатах клуба

Маткивский не верил в быстрый успех клуба

ФК Карпаты

Президент львовских «Карпат» Владимир Маткивский не верил в высокий результат команды в дебютном сезоне УПЛ, из-за чего внутри клуба возникло громкое пари.

Между президентом и заместителем гендиректора Олегом Авдишем перед стартом сезона 2024/25 возник спор.

Авдиш считал, что «Карпаты» будут в топ-8. Президент же прогнозировал место с 9-го по 16-е. Сумма для победителя была достаточно солидной, отмечает ТаТоТаке.

В итоге «Карпаты» заняли шестую строчку и победителем спора стал Авдыш.

Ранее сообщалось, что Лупашко и «Карпаты» из-за Авдиша разошлись не на лучшей ноте.

Владимир Маткивский Олег Авдыш чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
