Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
13 января 2026, 04:09 |
Даяна Ястремская – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Аделаиде

Даяна Ястремская – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

13 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В первом раунде украинка сыграет против Катерины Синяковой (Чехия, WTA 46). Поединок начнется ориентировочно в 08:30 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо с Дианой Шнайдер, либо с Лейлой Фернандес.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даяна Ястремская Катерина Синякова WTA Аделаида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
