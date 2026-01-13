WTA13 января 2026, 04:09 |
Даяна Ястремская – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Аделаиде
13 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
В первом раунде украинка сыграет против Катерины Синяковой (Чехия, WTA 46). Поединок начнется ориентировочно в 08:30 по Киеву.
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо с Дианой Шнайдер, либо с Лейлой Фернандес.
