Даяна Ястремская – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В первом раунде украинка сыграет против Катерины Синяковой (Чехия, WTA 46). Поединок начнется ориентировочно в 08:30 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо с Дианой Шнайдер, либо с Лейлой Фернандес.

