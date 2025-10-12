ГАТТУЗО: «Если бы не инцидент с Доннаруммой, мы бы не говорили об ошибках»

Тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал уверенную победу своих подопечных в гостевом матче против Эстонии в отборе к чемпионату мира 2026 года.

Итальянская команда в Таллине одержала победу со счетом 3:1, единственный гол хозяева забили после ошибки голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

«Главное – создавать моменты, а уже потом можно ошибаться в завершающей стадии и при пенальти. Ребята настроены и продолжают двигаться в правильном направлении. Нужно восстановиться, потому что во втором матче нам всегда тяжело. Если победим Израиль, это придаст уверенности в контексте плей-офф.

Мы уже думаем о следующих матчах. У нас есть миссия: мы должны расти от игры к игре, хорошо работать вместе и обрести больше уверенности. Когда я вижу такой дух, это хорошо, даже если случаются небольшие ошибки. Я очень доволен, отрабатываем механизмы и улучшаемся.

Если бы не инцидент с Доннаруммой, мы бы не говорили о ошибках. Нельзя доминировать 90 минут, при этом страдая. Хотя мы при этом контролировали матч.

Как там Кин? Я мало общался с Мойзе, жаль. Эспозито вышел на поле и показал хороший футбол. Надеемся, что повреждение не серьезное», — сказал Гаттузо.