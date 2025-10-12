Эстония – Италия – 0:3. Ляп Доннаруммы. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 11 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Одна из встреч прошла в Таллинне, столице Эстонии
Сборная Италии одержала убедительную гостевую победу над командой Эстонии (3:1).
Голы у Скуадры Адзурры забили Мойзе Кин, Матео Ретеги, Франческо Пио Эспозито.
Хозяева поля забили гол престижа после грубой ошибки голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.
У Грузии сыграли Иракли Азаров, Гиорги Гочолеишвили, в запасе остался Гиорги Цитаишвили.
🏆 Квалификация ЧМ-2026
11 октября. Таллинн (Эстония)
21:45. Эстония – Италия – 1:3
Голы: Рауно Саппинен, 76 – Мойзе Кин, 4, Матео Ретеги, 38, Франческо Пио Эспозито, 74
Незабитый пенальти: Матео Ретеги, 30
Видео голов и обзор матча
События матча
