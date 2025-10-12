Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эстония – Италия – 0:3. Ляп Доннаруммы. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Эстония
11.10.2025 21:45 – FT 1 : 3
Италия
Чемпионат мира
12 октября 2025, 02:47 | Обновлено 12 октября 2025, 03:50
139
0

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Одна из встреч прошла в Таллинне, столице Эстонии

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Италии одержала убедительную гостевую победу над командой Эстонии (3:1).

Голы у Скуадры Адзурры забили Мойзе Кин, Матео Ретеги, Франческо Пио Эспозито.

Хозяева поля забили гол престижа после грубой ошибки голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

У Грузии сыграли Иракли Азаров, Гиорги Гочолеишвили, в запасе остался Гиорги Цитаишвили.

🏆 Квалификация ЧМ-2026

11 октября. Таллинн (Эстония)

21:45. Эстония – Италия – 1:3

Голы: Рауно Саппинен, 76 – Мойзе Кин, 4, Матео Ретеги, 38, Франческо Пио Эспозито, 74

Незабитый пенальти: Матео Ретеги, 30

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Рауно Саппинен (Эстония).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Пио Эспозито (Италия), асcист Леонардо Спинаццола.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Италия), асcист Риккардо Орсолини.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Италия), асcист Федерико Димарко.
ЧМ-2026 по футболу сборная Италии по футболу сборная Эстонии по футболу видео голов и обзор Мойзе Кин Матео Ретеги Франческо Пио Эспозито Джанлуиджи Доннарумма Гиорги Гочолеишвили Гиорги Мамардашвили Иракли Азаров Георгий Цитаишвили
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
