В субботу, 11 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Эстонии и Италии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Эстония

В предыдущем сезоне Лиги наций коллектив выступил не очень удачно, одержав всего 4 очка за 6 сыгранных игр в группе со Словакией, Азербайджаном и Швецией. Однако даже этого было вполне достаточно, чтобы обеспечить себе участие в дивизионе С по крайней мере еще на 1 розыгрыш соревнований.

В текущем отборе коллектив за 5 поединков смог набрать всего 3 зачетных пункта, одолев Молдову в игре 2-го тура квалификации. На данный момент Эстония занимает предпоследнее, 4 место квинтета.

Италия

А вот итальянцы в прошлом сезоне Лиги наций смогли пробиться в стадию 1/4 финала, однако там потерпели поражение от Германии с общим счетом 5:4.

Отбор на чемпионат мира «азурри» начали с поражения 3:0 против Норвегии, однако в дальнейшем команде удалось одолеть также Молдову, Израиль и Эстонию. Такие результаты позволяют норвежцам занимать 2 место турнирной таблицы собственной группы, имея на счету 9 очков.

Личные встречи

В последний раз команды встречались между собой в игре 1-го круга текущего отбора. Тогда победу со счетом 5:0 одержала сборная Италии.

Интересные факты

Эстония не одержала ни домашней победы в последних 4-х играх.

Эстония не может сохранить ворота сухими уже в течение 6 официальных игр.

Италия забивала минимум 5 голов в обоих предыдущих поединках текущей квалификации.

Прогноз

Я поставлю на победу Италии с форой -2.5 и коэффициентом 1.85.