Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Тенденции для зимнего чемпиона. Интересная инфографика от УПЛ
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 04:41 | Обновлено 13 января 2026, 05:08
ФОТО. Тенденции для зимнего чемпиона. Интересная инфографика от УПЛ

Статистический анализ исторической перспективы для черкасского ЛНЗ

УПЛ

Интересная инфографика – под названием Тенденции меняются? – выложена на официальных ресурсах УПЛ

Еще недавно зимнее чемпионство почти всегда ассоциировалось с Шахтером или Динамо, но в последние сезоны ломают этот шаблон.

Днепр-1 в сезоне 2022/23 и Кривбасс в сезоне 2023/24 были зимними чемпионами, но не выиграли сезон УПЛ (обоих опередил Шахтер).

Лишь один раз за последние 5 лет команда, выигравшая первую часть УПЛ, в конце концов становилась чемпионом.

В УПЛ задают вопрос: сможет ли выиграть чемпионат зимний лидер – черкасский ЛНЗ в текущем сезоне 2025/26?

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика ЛНЗ Черкассы Днепр-1 Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Динамо Киев
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
