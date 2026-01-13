Интересная инфографика – под названием Тенденции меняются? – выложена на официальных ресурсах УПЛ

Еще недавно зимнее чемпионство почти всегда ассоциировалось с Шахтером или Динамо, но в последние сезоны ломают этот шаблон.

Днепр-1 в сезоне 2022/23 и Кривбасс в сезоне 2023/24 были зимними чемпионами, но не выиграли сезон УПЛ (обоих опередил Шахтер).

Лишь один раз за последние 5 лет команда, выигравшая первую часть УПЛ, в конце концов становилась чемпионом.

В УПЛ задают вопрос: сможет ли выиграть чемпионат зимний лидер – черкасский ЛНЗ в текущем сезоне 2025/26?

ФОТО. Тенденции для зимнего чемпиона. Интересная инфографика от УПЛ