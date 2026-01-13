ВИДЕО. Гол Цитаишвили в ворота ПСЖ признан лучшим в декабре в Лиге 1

Полузащитник Георгий Цитаишвили, который сейчас выступает за французский Мец в аренде из киевского Динамо, получил награду Лиги 1 за лучший гол декабря.

Впечатляющий гол Цитаишвили состоялся 13 декабря в матче 16-го тура чемпионата Франции против ПСЖ (2:3). 25-летний вингер сыграл в стенку с партнером и мощным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Матвея Сафонова.

Конкурентами Цитаишвили в номинации были: Ибрагим Мбайе (ПСЖ), Фабьен Сантонз (Нант), Одсонн Эдуар (Ланс) и Сориба Дьяун (Лилль).

Грузинский футболист ранее выступал за молодежную сборную Украины и стал чемпионом мира среди команд U-20. Контракт Цитаишвили с Динамо действует до 30 июня 2026 года, и до этой же даты рассчитано арендное соглашение с клубом Мец.

В этом сезоне вингер провел за французский клуб 18 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Цитаишвили был признан лучшим игроком команды Мец по итогам декабря. Мец занимает последнее место в Лиге 1.