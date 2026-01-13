Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
13 января 2026, 04:23 | Обновлено 13 января 2026, 04:55
Цыганков провел 100 матчей за Жирону. Статистика украинского вингера

Виктор забил 18 мячей и сделал 20 ассистов за испанскую команду

Цыганков провел 100 матчей за Жирону. Статистика украинского вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер Виктор Цыганков отметил юбилейный рубеж в карьере – 100-й матч в составе каталонской Жироны.

Юбилейный матч состоялся 10 января в 19-м туре Ла Лиги против Осасуны (1:0). Украинец провел на поле весь матч – от стартового свистка до финального.

Каталонский клуб не обошел стороной знаковое событие и поздравил Цыганкова в соцсетях. На фото украинский футболист позирует с любимым световым мечом из серии фильмов Звездные войны, демонстрируя свою фирменную манеру празднования забитых мячей.

Особым подарком для украинца стал гол его соотечественника Владислава Ваната, который принес Жироне победу над Осасуной (1:0).

За 100 матчей в составе Жироны Цыганков забил 18 голов и сделал 20 ассистов. Статистика по соревнованиям выглядит так: чемпионат Испании – 89 матчей, Кубок Испании – 6, Лига чемпионов – 5. Украинец дебютировал за Жирону 5 февраля 2023 года и за это время пропустил 31 матч из-за травм или ротации.

Жирона занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 21 очком после 19 туров. Следующий матч каталонцы проведут 16 января против Эспаньола на выезде.

Статистика Виктора Цыганкова за Жирону

Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона - Осасуна Звездные войны статистика
