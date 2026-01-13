Фенербахче стремится подписать чемпиона мира и обладателя кубка ЛЧ

Стамбульский «Фенербахче» нацелился на подписание центрального хавбека «Аль–Иттихада» Н’Голо Канте. Согласно данным источников, турецкий гранд уже направил официальный запрос французскому игроку. На 13 января запланированы переговоры между представителями клуба и агентом футболиста.

Руководство «Фенербахче» рассчитывает оформить трансфер Канте в текущее зимнее окно, не дожидаясь завершения его трудового договора с нынешней командой. 34–летний француз защищает цвета саудовского клуба с лета 2023 года, куда он перешел в статусе свободного агента.

Контракт игрока с «Аль–Иттихадом» рассчитан до лета 2026 года. Таким образом, Канте уже имеет юридическое право обсуждать условия будущего сотрудничества с другими коллективами.

В нынешнем сезоне Н’Голо принял участие в 21 поединке за команду из Саудовской Аравии во всех официальных турнирах, отметившись одним забитым мячом.