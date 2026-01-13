Стало известно, подпишет ли Реал новых игроков этой зимой

Мадридский «Реал» не намерен выходить на трансферный рынок в текущем январе. По информации издания The Athletic, руководство «сливочных» сохраняет твердую позицию относительно зимних приобретений.

Боссы клуба убеждены, что имеющийся в распоряжении состав обладает достаточным потенциалом для успешной борьбы за трофеи в Ла Лиге, национальном Кубке и Лиге чемпионов до самого конца сезона.

Сообщается, что мадридцы сознательно избегают сделок в середине чемпионата, поскольку считают, что в этот период выбор качественных исполнителей ограничен, а ценники на доступных игроков неоправданно завышены.

На данный момент в чемпионате Испании «королевский клуб» удерживает вторую строчку, имея 45 очков после 19 сыгранных матчей. Отрыв от лидирующей «Барселоны» составляет четыре балла.