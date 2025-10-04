Успех на ЧМ U-20, гол Зубкова, состав Мельгосы, футзалисты дали бой Испании

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 3 октября.

1. Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай U-20

Подопечные Михайленко вышли в плей-офф молодежного ЧМ с первого места

2A. Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы

В матче 3-го тура Украина U-20 обыграла Парагвай U-20 со счетом 2:1

2B. Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура молодежного чемпионата мира U-20

3A. Зубков отметился голом. Трабзонспор отгрузил 4 мяча в ворота Кайсериспора

За хозяев поля также сыграли украинцы Арсений Батагов и Даниил Сикан

3B. ВИДЕО. Зубков отличился голом за Трабзонспор в матче против Кайсериспора

На 57-й минуте счет в матче 8-го тура чемпионата Турции стал 3:0

4A. Удачный выезд в Тернополь. Заря обыграла Эпицентр

Команда Сергея Нагорняка опускается на последнее место

4B. Ужасная серия позади. Рух обыграл Колос в Ковалевке

Команда Федыка завоевала три очка впервые за семь последних матчей УПЛ

5. С топ-форвардом. Мельгоса объявил заявку молодежной сборной Украины

В октябре сборная Украины U-21 сыграет два матча в отборе на Евро-2027

6. ОФИЦИАЛЬНО. Шаран вернулся к тренерской работе

Владимир возглавил дублирующий состав «Александрии»

7. Снигур и Подрез сыграют в полуфиналах на турнирах ITF

Дарья и Вероника проводят успешную неделю в Братиславе и Реймсе

8A. Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19

Украинские футзалисты уступили со счетом 4:7

8B. Без Украины. Определена финальная пара ЧЕ-2025 по футзалу U-19

В решающем матче встретятся фавориты турнира: Португалия и Испания

9. Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный

О мучениях «Динамо» и «Шахтера» в третьем по рангу еврокубке

10. Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание

Горняки обыграли шотландский Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас