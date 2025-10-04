Успех на ЧМ U-20, гол Зубкова, состав Мельгосы, футзалисты дали бой Испании
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 3 октября.
1. Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай U-20
Подопечные Михайленко вышли в плей-офф молодежного ЧМ с первого места
2A. Таблицы ЧМ U-20. Сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места группы
В матче 3-го тура Украина U-20 обыграла Парагвай U-20 со счетом 2:1
2B. Украина U-20 – Парагвай U-20 – 2:1. Первые в группе! Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура молодежного чемпионата мира U-20
3A. Зубков отметился голом. Трабзонспор отгрузил 4 мяча в ворота Кайсериспора
За хозяев поля также сыграли украинцы Арсений Батагов и Даниил Сикан
3B. ВИДЕО. Зубков отличился голом за Трабзонспор в матче против Кайсериспора
На 57-й минуте счет в матче 8-го тура чемпионата Турции стал 3:0
4A. Удачный выезд в Тернополь. Заря обыграла Эпицентр
Команда Сергея Нагорняка опускается на последнее место
4B. Ужасная серия позади. Рух обыграл Колос в Ковалевке
Команда Федыка завоевала три очка впервые за семь последних матчей УПЛ
5. С топ-форвардом. Мельгоса объявил заявку молодежной сборной Украины
В октябре сборная Украины U-21 сыграет два матча в отборе на Евро-2027
6. ОФИЦИАЛЬНО. Шаран вернулся к тренерской работе
Владимир возглавил дублирующий состав «Александрии»
7. Снигур и Подрез сыграют в полуфиналах на турнирах ITF
Дарья и Вероника проводят успешную неделю в Братиславе и Реймсе
8A. Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Украинские футзалисты уступили со счетом 4:7
8B. Без Украины. Определена финальная пара ЧЕ-2025 по футзалу U-19
В решающем матче встретятся фавориты турнира: Португалия и Испания
9. Наш старт в Лиге конференций: полет ненормальный
О мучениях «Динамо» и «Шахтера» в третьем по рангу еврокубке
10. Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Горняки обыграли шотландский Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас
