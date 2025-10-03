Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Турции
Трабзонспор
03.10.2025 20:00 – FT 4 : 0
Кайсериспор
Турция
03 октября 2025, 21:59 | Обновлено 03 октября 2025, 22:13
Зубков отметился голом. Трабзонспор отгрузил 4 мяча в ворота Кайсериспора

За хозяев поля также сыграли украинцы Арсений Батагов и Даниил Сикан

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков (справа)

В матче 8-го тура чемпионата Турции «Трабзонспор» уверенно победил «Кайсериспор» со счетом 4:0. Поединок состоялся на стадионе Papara Park в Трабзоне.

В составе «Трабзонспора» сыграли три украинца – Арсений Батагов провел весь матч, Александр Зубков забил гол и был заменен на 60-й минуте, а Даниил Сикан вышел на поле на 86-й минуте.

Хозяева вышли вперед на 12-й минуте благодаря голу Окая Йокушлу. После перерыва преимущество удвоил Фелипе Аугусто.

Во втором тайме «Трабзонспор» окончательно снял все вопросы о победителе. На 56-й минуте голом отметился украинец Александр Зубков. Точку в матче поставил Пол Онуачу, реализовав пенальти на 90+5-й минуте (4:0).

«Трабзонспор» набрал 17 очков и занимает второе место, лидирует «Галатасарай» (21), третьим идет «Фенербахче» (15).

Чемпионат Турции. 8-й тур, 3 октября 2025

Трабзонспор – Кайсериспор – 4:0

Голы: Йокушлу, 12, Фелипе Аугусто, 53, Зубков, 57, Онуачу, 90+5 (пен).

ВИДЕО. Гол Александра Зубкова за Трабзонспор

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Пол Онуачу (Трабзонспор).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Трабзонспор), асcист Christ Ravynel Inao Oulai.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Окай Йокушлу (Трабзонспор), асcист Пол Онуачу.
Испания – Украина – 7:4. Полуфинал ЧЕ U-19 по футзалу. Видео голов и обзор
Без Украины. Определена финальная пара ЧЕ-2025 по футзалу U-19
ВИДЕО. Сикан заработал пенальти для Трабзонспора на 90+4-й минуте
Трабзонспор Кайсериспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Пол Онуачу Даниил Сикан видео голов и обзор Арсений Батагов Фелипе Аугусто
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
