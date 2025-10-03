Зубков отметился голом. Трабзонспор отгрузил 4 мяча в ворота Кайсериспора

В матче 8-го тура чемпионата Турции «Трабзонспор» уверенно победил «Кайсериспор» со счетом 4:0. Поединок состоялся на стадионе Papara Park в Трабзоне.

В составе «Трабзонспора» сыграли три украинца – Арсений Батагов провел весь матч, Александр Зубков забил гол и был заменен на 60-й минуте, а Даниил Сикан вышел на поле на 86-й минуте.

Хозяева вышли вперед на 12-й минуте благодаря голу Окая Йокушлу. После перерыва преимущество удвоил Фелипе Аугусто.

Во втором тайме «Трабзонспор» окончательно снял все вопросы о победителе. На 56-й минуте голом отметился украинец Александр Зубков. Точку в матче поставил Пол Онуачу, реализовав пенальти на 90+5-й минуте (4:0).

«Трабзонспор» набрал 17 очков и занимает второе место, лидирует «Галатасарай» (21), третьим идет «Фенербахче» (15).

Чемпионат Турции. 8-й тур, 3 октября 2025

Трабзонспор – Кайсериспор – 4:0

Голы: Йокушлу, 12, Фелипе Аугусто, 53, Зубков, 57, Онуачу, 90+5 (пен).

ВИДЕО. Гол Александра Зубкова за Трабзонспор