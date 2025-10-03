Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Зубков отличился голом за Трабзонспор в матче против Кайсериспора
Чемпионат Турции
Трабзонспор
03.10.2025 20:00 – FT 4 : 0
Кайсериспор
Турция
03 октября 2025, 21:19 | Обновлено 03 октября 2025, 22:10
4

ВИДЕО. Зубков отличился голом за Трабзонспор в матче против Кайсериспора

На 57-й минуте счет в матче 8-го тура чемпионата Турции стал 3:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков отметился голом в матче 8-го тура чемпионата Турции.

«Трабзонспор» проводит домашний поединок против клуба «Кайсериспор».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 57-й минуте Зубков забил гол, и счет в матче стал 3:0, игра продолжается. Также у Трабзонспорта отличились Окай Йокушлу (12 мин) и Фелипе Аугусто (53 мин).

В стартовом составе Трабзонспора вышли два украинца – Арсений Батагов и Александр Зубков, а Даниил Сикан заявлен в резерве.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Пол Онуачу (Трабзонспор).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Трабзонспор), асcист Christ Ravynel Inao Oulai.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Окай Йокушлу (Трабзонспор), асcист Пол Онуачу.
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Пол Онуачу Даниил Сикан видео голов и обзор Арсений Батагов Кайсериспор Фелипе Аугусто
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
