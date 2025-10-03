ВИДЕО. Зубков отличился голом за Трабзонспор в матче против Кайсериспора
На 57-й минуте счет в матче 8-го тура чемпионата Турции стал 3:0
Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков отметился голом в матче 8-го тура чемпионата Турции.
«Трабзонспор» проводит домашний поединок против клуба «Кайсериспор».
На 57-й минуте Зубков забил гол, и счет в матче стал 3:0, игра продолжается. Также у Трабзонспорта отличились Окай Йокушлу (12 мин) и Фелипе Аугусто (53 мин).
В стартовом составе Трабзонспора вышли два украинца – Арсений Батагов и Александр Зубков, а Даниил Сикан заявлен в резерве.
Savic’in enfes asisti, Zubkov’un şahane bitirişi. MÜKEMMEL— Colmanın Bandanası (@bandanayedek61) October 3, 2025
pic.twitter.com/JjgnBs1EvP
События матча
